Earth Hour: In Herne gingen für eine Stunde die Lichter aus

Herne. Auch in Herne sind am Samstagabend für eine Stunde die Lichter ausgegangen. Die Aktion „Earth Hour“ soll auf den Klimaschutz aufmerksam machen.

Wie viele andere Städte weltweit hat sich auch Herne am Samstag, 27. März, an der „Earth Hour“ beteiligt. Für eine Stunde gingen um 20.30 Uhr die Effektbeleuchtungen von den Rathäusern in Herne und Wanne-Eickel, dem Technischen Rathaus, dem Schloss Strünkede, der Akademie Mont-Cenis und dem LWLMuseum aus, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Stadtrat Karlheinz Friedrichs, zuständiger Dezernent für Klimaschutz, forderte im Vorfeld die Hernerinnen und Herner auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die ‚Earth Hour‘ zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“

„Earth Day“ fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt

An der von der Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF) initiierten Aktion beteiligten sich auch viele private Haushalte und löschten in ihren Wohnungen das Licht. Mit der Earth Hour soll ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. Die Dunkelheit soll laut WWF auf die Ressourcenverschwendung hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bringen. In Deutschland erwartete der WWF eine Rekordbeteiligung: Er kündigte an, dass 575 Städte und Gemeinden und 448 Unternehmen an 716 Standorten mitmachen wollten.

Der „Earth Day“ fand bereits zum 15. Mal statt. Der Startschuss war einst in der australischen Metropole Sydney gefallen, als am 31. März 2007 rund 2,2 Millionen Menschen das Licht ausknipsten. Die Aktion sei eher symbolischer Natur, nennenswert Strom eingespart werde damit nicht. Dem WWF geht es nach eigenen Angaben darum, den Druck auf Regierungen hochzuhalten, sich für mehr Klima- und Naturschutz zu engagieren. In diesem Jahr wollen die Organisatoren auf den Zusammenhang zwischen der Zerstörung der Natur und dem zunehmenden Auftreten von Krankheiten hinweisen, die vom Tier auf den Menschen übergehen.

Weitere Informationen gibt es beim WWF Deutschland auf der Webseite www.wwf.de/earth-hour.