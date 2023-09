Drogendealer geschnappt? Käufer verrät Herner an Polizei

Herne. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dealer aus Herne geschnappt. Verraten wurde er von einem Käufer. Dann kam heraus: Der Herner wird gesucht.

Der Bundespolizei ist in Dortmund ein mutmaßlicher Drogendealer aus Herne ins Netz gegangen. Er wurde von einem Käufer verraten.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, kontrollierten Bundespolizisten am Freitagnachmittag, 15. September, im Hauptbahnhof Dortmund einen 44-jährigen Mann. Dieser hatte ein Tütchen Marihuana bei sich. Wo er das her hatte? Gegenüber den Beamten gab der Kamener zu, dass er die Droge gerade am Nordausgang gekauft habe – und lieferte zugleich eine Beschreibung des Dealers.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Die war offensichtlich so gut, dass die Einsatzkräfte kurz darauf einen 22-jährigen Mann am Nordausgang des Hauptbahnhofes schnappten. Bei der Kontrolle kam heraus, dass er gesucht wurde: Eine Staatsanwaltschaft hatte den guineischen Staatsangehörigen zur Ermittlung seines Aufenthaltes ausgeschrieben. Als die Beamten die Grünanlage in der näheren Umgebung absuchten, fanden sie insgesamt 32 Konsumeinheiten Marihuana sowie 14 Ecstasy-Tabletten.

Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher und brachten den Mann aus Herne zur Bundespolizeiwache. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel