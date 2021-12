Drogen und Messer: Polizei stellt Herner in Gelsenkirchen

Herne/Gelsenkirchen. Ein Herner ist im Gelsenkirchener Hauptbahnhof von der Bundespolizei gestellt worden. Er führte Drogen und ein exotisches Messer mit sich.

Bundespolizisten haben am Montagabend, 6. Dezember, im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen jungen Mann aus Herne gestellt. Dieser führte Drogen und ein exotisches Messer mit sich.

Gegen 22.30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen jungen Mann, der sofort, als er diese bemerkte, sich umdrehte und in die entgegengesetzte Richtung der Beamten lief. Diese nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn anhalten.

Bundespolizei findet bei Herner Drogen und Messer

Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann kontrolliert und nach gefährlichen Gegenständen befragt. Dies verneinte der 22-Jährige laut Polizei. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten verschiedene Drogen und einen weiteren Grund für die Flucht des Mannes: Der Herner führte an seinem Hals ein so genanntes „Neckknife“. Da diese Art von Waffe in Deutschland verboten ist, stellten die Einsatzkräfte neben den Drogen auch die Waffe sicher, so die Polizei.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

Blaulicht in Herne – lesen Sie auch:

Blitzer in Herne: Hier prüfen Stadt und Polizei die Geschwindigkeit

Brutale Vergewaltigung – Herner steht erneut vor Gericht

Mädchen missbraucht: Herner lockte mit Spielzeug in der Unterhose

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel