Herne. Es geht um Drogen: Einsatzkräfte der Polizei haben an mehreren Tagen ein ehemaliges China-Restaurant in Herne durchsucht. Das ist bisher bekannt.

Eine für Passanten sichtbare Versiegelung des für Drogendelikte zuständigen Kriminalkommissariats 14 machte es praktisch öffentlich: Die Polizei hat Räume des ehemalige China-Restaurants Hong Kong City an der Neustraße/Ecke Westring durchsucht.

Das China-Restaurant Hong Kong City ist schon lange geschlossen. Foto: SF

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten auf Anfrage der WAZ entsprechende Hinweise von Anwohnern, hielten sich aus Ermittlungsgründen aber eher bedeckt. Was sie preisgaben bzw. bestätigten: Die Einsatzkräfte seien nicht nur am Freitag, 7. Juli, sondern an mehreren Tagen vor Ort gewesen. „Im Rahmen von Betäubungsmittelkriminalität ist dies auch nicht unüblich“, so Polizeisprecher Marco Bischoff.

Um eine „Razzia“ habe es sich jedoch nicht gehandelt. Und: Der Polizei lägen keine Hinweise darüber vor, dass es (auch) um illegales Glücksspiel gegangen sei.

Die Staatsanwaltschaft wollte ebenfalls keine weiteren Auskünfte geben: „Zunächst müssen die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen sein“, so Oberstaatsanwalt Paul Jansen auf Anfrage. loc

