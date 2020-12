DRK Herne bietet Antigenschnelltest für Privatzahler an

Herne. Das DRK Herne bietet jetzt auch Antigenschnelltests an. Die Kosten für einen Test liegen bei 39 Euro. Anmeldungen sind dringend erforderlich.

Antigenschnelltest bieten die Möglichkeit in kurzer Zeit eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2, dem Erreger von Covid-19, nachzuweisen oder auszuschließen. Das DRK in Herne und Wanne-Eickel bietet nun diese Schnelltest auch einer breiten Öffentlichkeit an. Die Kosten in Höhe von 39 Euro müssten dabei selber gezahlt werden. Eine Übernahme durch die Krankenkasse sei in diesem Fall nicht möglich.

Das DRK weist darauf hin, dass für die Durchführung der Tests keine Covid-19-typischen Symptome vorliegen dürften. In diesem Fall und bei bestätigtem Kontakt mit - möglicherweise - infizierten Personen sollte ein PCR-Test mit dem Gesundheitsamt oder dem Hausarzt besprochen bzw. in Erwägung gezogen werden, teilt das DRK mit.

„Wir wurden von vielen Personen im Umfeld unserer Einrichtungen und Dienste angesprochen, ob wir Schnelltests anbieten können. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach“, so DRK-Geschäftsführer Martin Krause. Die 39 Euro umfassten die Kosten des Tests und für Schutzmaterial sowie anfallende Personalkosten. Die übrigen Erlöse aus den Tests würden der sozialen Arbeit des DRK Kreisverbandes zu Gute kommen.

PCR-Tests liefern ein genaueres Ergebnis

Die Verantwortlichen des DRK gehen davon aus, dass gerade im Vorfeld der kommenden Feiertage ein höheres Interesse an Schnelltests bestehe. Das DRK weist darauf hin, dass die Antigenschnelltests im Gegensatz zum PCR-Test zwar ein schnelles Ergebnis lieferten, dieses aber nicht so genau sei wie beim PCR-Test.

„Ein negatives Ergebnis darf nicht zur Aufhebung der Schutzregeln führen, ein positives Ergebnis muss durch einen PCR-Test abgeklärt werden“, so Krause weiter. Dennoch seien diese Tests geeignet, Aufschluss über eine mögliche Infektionsausbreitung gerade im familiären Kontext zu geben.

Die Tests finden samstags (10 bis 14 Uhr) und dienstags (15 bis 18 Uhr) in der Harkortstraße 29 in Wanne-Süd statt. Eine Anmeldung unter 02325 969-1511 oder schnelltest@drk-herne.de ist in jedem Fall erforderlich. Bei hoher Nachfrage würden die Testkapazitäten ausgeweitet. Interessierte können sich ab sofort unter den angegebenen Kontaktdaten melden und erhalten weitere Informationen (www.drk-herne.de).

