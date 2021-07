DRK Herne baut die Digitalisierung in der Tagespflege aus

Herne. Das Deutsche Rote Kreuz in Herne erhält 95.000 Euro, um die Tagespflege digital zu unterstützen. So solle Vereinsamung entgegengewirkt werden.

Die Corona-Pandemie stellt auch die Tagespflege vor große Herausforderungen. Die Stiftung Wohlfahrtspflege in NRW hat ein Sonderprogramm für Dienste und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege in NRW aufgelegt mit dem Titel „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“. Aus diesem Programm erhält dasDRK in Herne nun 95.000 Euro für das Projekt „Tagespflege und ambulanter Dienst @home“.

Ziel dieses Projektes sei es, Kunden und Gästen die Teilhabe an der Tagespflege und den tagesstrukturierenden Angeboten des häuslichen Pflegedienstes des DRK auch von zu Hause aus zu ermöglichen und so Vereinsamung vorzubeugen. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind sichtbarer denn je. Nach einem Jahr stellen wir fest, dass viele unserer Gäste immer noch Sorgen und Ängste haben. Diese führen oftmals zu Rückzug und Einsamkeit bis hin zu einer schlechteren körperlichen und psychischen Verfassung“, so Sabine Bonk, langjährige Leiterin der DRK Tagespflege in Röhlinghausen.

Laptops und Tablets werden an Kunden ausgeliehen

Das DRK setze die Projektmittel ein, um digitale Endgeräte wie Laptops und Tablets anzuschaffen und diese an Kunden und Gäste auszuleihen. Geschulte Mitarbeitende des DRK begleiten Kunden und Angehörige im Umgang mit den Geräten, erstellen Inhalte und sorgen so für mehr Partizipation, teilt das DRK mit.

„Uns ist klar, dass dieses Projekt nicht einen vollwertigen Ersatz der Tagespflegen darstellt. Es ist wichtig, einen Baustein zu haben für Zeiten, in denen eine direkte Präsenz in der Tagespflege nicht möglich ist. Es geht darum, weiter mit unseren Kunden in der häuslichen Pflege in Kontakt zu bleiben und ihnen Anschluss zu bieten“, so DRK-Geschäftsführer Martin Krause. So sollen demnächst unter anderem die Morgenrunde aus der Tagespflege aber auch Bewegungsprogramme per „Live-Stream“ zu den Kunden nach Hause übertragen werden, natürlich datenschutzkonform, so das DRK.

Für die Durchführung des Projektes sucht das DRK zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeitende für den Bundesfreiwilligendienst mit Interesse an IT und EDV Themen. Interessierte melden sich unter nachfolgendem Kontakt oder über http://karriere.drk-herne.de

