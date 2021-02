DRK erweitert Regionale Flüchtlingsberatung in Herne

Herne. Die Regionale Flüchtlingsberatung des DRK in Herne ist um eine Beratungskraft erweitert worden. Statt drei werden nun fünf Sprachen angeboten.

Der DRK Kreisverband Herne und Wanne-Eickel e.V. hat seit dem 1. Januar 2021 die Stelle der „Regionalen Flüchtlingsberatung“ am Berliner Platz 4 um eine Beratungsfachkraft erweitert. Die Beratungsstelle bietet Rat und Hilfe für Menschen, die Asyl beantragen möchten, sich bereits im Asylverfahren befinden sowie für Geduldete.

Die Ratsuchenden erhalten Information sowie Hilfe bei asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen. Darüber hinaus hilft die „Regionale Flüchtlingsberatung“ geflüchteten Menschen beim Ausfüllen von Formularen und im Kontakt mit Behörden. Die Beratung ist kostenlos, neutral und vertraulich. Neben den bisher angebotenen Sprachen Deutsch, Arabisch und Französisch können die Gespräch nun zusätzlich auf Türkisch und Englisch durchgeführt werden.

Zurzeit werden wegen des Lockdowns nur Online- und Telefonberatungen angeboten. Hanene Moussa, Ansprechpartnerin der Regionalen Flüchtlingsberatung, ist mittwochs und freitags von jeweils 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02325 9691556 oder per E-Mail an h.moussa@drk-herne.de zu erreichen. Ihr Kollege Kemal Caprak ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter der 02325 9691557 oder per E-Mail an k.caprak@drk-herne.de erreichbar.

