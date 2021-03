In Herne hat ein weiteres Drive-In-Testzentrum den Betrieb aufgenommen.

Coronavirus Drive-In-Testzentrum hat in Herne den Betrieb aufgenommen

Herne. Ein weiteres Drive-In-Testzentrum hat in Herne an der Castroper Straße den Betrieb aufgenommen. Termine können über die Website gebucht werden.

Seit Anfang März haben Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Anspruch auf kostenlose Corona-Bürgertests mittels PoC-Antigen-Schnelltest. Nun hat das Gesundheitsamt der Stadt Herne das auf Testzentren spezialisierte Unternehmen Medco Group GmbHmit dem Betrieb eines Testzentrums beauftragt. Die Drive-in-Teststation an der Castroper Straße 1-7, hat am 25. März ihren Betrieb aufgenommen.

„Im Kampf gegen Corona möchte die Stadt Herne dennoch vom Angebot des Landes Gebrauch machen, ihre Geschäfte trotz hoher Inzidenzwerte geöffnet zu halten. Viele Ruhrgebietsstädte - unter anderem Herne - wollten mit Hilfe von Schnelltests eine Rückkehr zum schnellen Lockdown vermeiden, so Ufuk Topcu von der Medco Group. „Sie buchen online auf www.medco-testzentrum.de einen Termin, kommen mit Ihrer Familie ins Drive-In Testzentrum vorbei und erhalten dann innerhalb von 15 Minuten Ihr Ergebnis auf Ihr Smartphone.“

Die Medco Group GmbH betreibt in vielen NRW Städten, unter anderem in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Bochum und in Herne Testzentren.