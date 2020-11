Herne. Die Zahnarztpraxis Boeddinghaus in Herne wird nun in der dritten Generation geführt. So hat sie sich in den vergangenen 60 Jahren entwickelt.

Als Kurt Boeddinghaus 1957 seine Praxis eröffnete, konnte er nicht ahnen, dass diese über 60 Jahre später aus modernen Behandlungsräumen bestehen würde. Er hatte keine eigene Anmeldung, der Schreibtisch stand im Behandlungszimmer. Geheizt wurde mit Kohle. Eine Besonderheit gab es aber damals schon: Seine Frau Ingrid Boeddinghaus-Lenz arbeitete an seiner Seite, ebenfalls als Zahnärztin, was in den 50ern durchaus ungewöhnlich war.

Vor einigen Monaten ist mit Dr. Moritz Boeddinghaus die dritte Generation ins Familienunternehmen eingestiegen. „Der Unterschied zwischen meiner Ausbildung und der meines Vaters war schon größer“, erklärt Dr. Dirk Boeddinghaus, der 1987 in die Praxis seiner Eltern einstieg. Seine Eltern arbeiteten noch eine Weile mit ihm bis er schließlich die Geschicke komplett übernahm. Im Gegensatz zu seinem Vater ist Dr. Dirk Boeddinghaus Facharzt für Oralchirurgie.

Zahnärzte haben Wege für Angstpatienten

„Als ich hier ankam, war es zunächst schwierig, manche Patienten von neuen Behandlungsmethoden zu überzeugen“, erinnert sich der 61-Jährige, der froh ist, seinen Sohn nun mit in der Praxis zu haben. „Ich bin praktisch mit dem Zahnarztleben groß geworden“, begründet Dr. Moritz Boeddinghaus seine Berufswahl. Der 33-Jährige schloss sein Studium 2013 in Gießen ab, wo er im Anschluss auch promovierte. „Ich habe Erfahrungen bei renommierten Zahnärzten und Chirurgen an der Uniklinik Gießen, in Dortmund am Phönixsee, in Herne, an der Uniklinik in Mainz und zuletzt in Düsseldorf an der Königsallee gesammelt“, zählt er auf. Wie sein Vater hat er den Facharzt in Oralchirurgie, sein medizinischer Schwerpunkt liegt auf der Implantologie.

Praxis befindet sich in Eickel Die Zahnarztpraxis der Familie Boeddinghaus befindet sich an der Reichsstraße 31. Sie sind Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr erreichbar unter WAN 3 11 36. Weitere Infos gibt es unter www.dr-boeddinghaus.de oder bei Instagram unter dr_boeddinghaus.

Seit Juli ergänzt Moritz nun das elfköpfige Team der väterlichen Praxis am Eickeler Park. „Wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Dr. Dirk Boeddinghaus. Das wüssten auch die Patienten zu schätzen, die teils seit Generationen der Familie die Treue halten. „Unser Ziel ist eine gute Prophylaxe, sodass große Eingriffe gar nicht nötig sind“, betont Dr. Moritz Boeddinghaus. „Der zufriedenste Patient ist der, bei dem alles ok ist oder der am Ende der Behandlung wieder einen tollen Gebisszustand hat.“ Vater und Sohn gehen dabei stets auf ihre Patienten ein und haben auch für Angstpatienten Wege, wie diese sich entspannt behandeln lassen können.

Praxis soll um 150 Prozent vergrößert werden

So sahen die Behandlungszimmer der Zahnarztpraxis vor vielen Jahren aus. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Stillstand gebe es nicht. Beide halten sich mit Fort- und Weiterbildungen auf dem Laufenden und arbeiten eng mit anderen Zahnärzten zusammen: „Die Kollegen können von unserer Expertise profitieren, indem wir ihre Patienten bei uns chirurgisch behandeln und sie danach wieder zu ihrem Stamm-Zahnarzt zurück gehen.“ Um noch mehr Platz für Patienten und Operationen zu haben, plant die Familie die Praxis zu erweitern und zu modernisieren. Dazu wird der Teil des Hauses genutzt, in dem Dirk groß wurde. „Wir wohnen ja immer noch neben der Praxis“, sagt Dirk Boeddinghaus. „Fürs Familienleben ist das toll.“

Um 150 Prozent soll die Praxis vergrößert werden: Statt drei soll es sechs Behandlungszimmer geben, einen Raum für Fortbildungen, sowie ein Operationssaal, aus dem auch Liveübertragungen gesendet werden können. „Das ist für Kollegen, die sich fortbilden möchten viel interessanter, wenn sie direkt bei einem Eingriff zuschauen können.“

