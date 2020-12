Die Herner Berufsfeuerwehr musste am Dienstag zu einem Brand in Eickel ausrücken.

Brand Drei verletzte Personen bei einem Zimmerbrand in Herne

Herne. Bei einem Zimmerbrand in der Burgstraße in Eickel am Dienstagmittag sind drei Personen verletzt worden. 32 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Die Herner Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Aufgrund der Meldung um 11.38 Uhr, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhalten sollen, sind sofort die beiden Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert worden.

Bei Eintreffen des ersten Löschzuges schlugen schon Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Bewohner des Hauses, die Polizei und die Besatzung eines zufällig dort vorbei kommenden Krankentransportwagens mit der Räumung des Gebäudes begonnen.

Umgehend sind zwei Trupps unter Atemschutz und einem Strahlrohr zur Menschenrettung in die Brandwohnung vorgegangen, sie fanden in der Brandwohnung jedoch keine weitere Person. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhanges und eines Überdrucklüfters konnte eine Verrauchung des Treppenraumes und der anderen Wohnungen verhindert werden. Die eingesetzten Trupps konnten den Brand in nur wenigen Minuten unter Kontrolle bringen.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Drei Personen sind mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Die Berufsfeuerwehr Herne war mit 32 Einsatzkräften etwa 90 Minuten vor Ort.