Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Herne-Holsterhausen

Herne. Bei einem Unfall in Herne sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto wurde gegen einen Zaun geschleudert. Schaden in Höhe von 35.000 Euro.

Drei Verletzte, hoher Sachschaden: Ein Verkehrsunfall in Herne-Holsterhausen hat am Sonntagabend, 19. Dezember, Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen.

Ein 19-Jähriger aus Herne war laut Polizei mit seinem Auto gegen 21.30 Uhr auf der Meesmannstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Als er nach links in die Südstraße einbog, stieß er mit einem 21-jährigen Autofahrer aus Datteln zusammen, der auf der Südstraße in Richtung Koniner Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Dattelners erst gegen einen abgestellten Anhänger, dann weiter gegen einen Zaun geschleudert, so die Polizei.

Beide Autofahrer sowie die Beifahrerin des Herners (21, aus Herne) wurden leicht verletzt. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Die Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 35.500 Euro entstanden.

