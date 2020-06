Drei Komikerinnen und Herne 3 auf der Open-Air-Bühne

Herne. Am Freitag Frauen-Comedy, am Samstag Rock alter Schule: Mit diesem Programm wartet die Flottmannsche Open-Air-Bühne an diesem Wochenende auf.

In der vierten und letzten Ausgabe der Frischluft-Comedy beim Herner Kultur-Open-Air geben sich am Freitag, 26. Juni, drei Königinnen der Kabarett- und Comedyszene des Ruhrgebiets die Ehre. Titel: „Drei Damen mit K(o)rönchen“.

Durchgeknallt: die Kabarettistin Carmela de Feo. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Drei Komikerinnen erster Güte

Carmela de Feo alias La Signora, die „Callas des Akkordeons und schwarze Witwe der Volksbelustigung“, ist wieder unterwegs und auf der verzweifelten Suche nach dem Unsinn ihres Lebens. „Temperamentvoll, hemmungslos, durchgeknallt“, so die Ankündigung.

Lioba Albus alias Mia Mittelkötter, die „coronale Freizeit- und Urlaubsberaterin aus dem Sauerland“, kennt jede Menge Gründe, die schönste Zeit im Jahr auf Balkonien zu verbringen: Erderwärmung, Klimakatastrophe, Geldbeutelschwund, Corona….

Sandra da Vina heißt die „wortgewandte Medicusine aus dem mittelalterlichen Essen: Zart, schüchtern und poetisch legt sie den Finger in die Wunden und pult kurz drin rum“. Bei ihr liegen laut Ankündigung Poesie und Komik dicht beieinander, wie es heißt.

Herne 3 mit alten und neuen Songs

„Immer wieder aufstehen!“ heißt der unvergessene Hit von Herne 3, die am Samstag, 27. Juni, „Altes Zeug und neue Lieder“ präsentieren. Nach ihrem ausverkauften Reunion-Konzert im vergangenen Jahr rollen die sechs Bandmitglieder nun tatsächlich nach draußen. Die Band gehörte in den 80er-Jahren neben Geier Sturzflug, Stoppok, den Conditors, Franz K., der Dschungelband, der Bröselmaschine und manch anderen zu den bekanntesten Acts aus dem Ruhrgebiet. Hitparaden-Platzierungen, TV-Auftritte inkl. Rockpalast und mehr als 500 Gigs brachten Herne 3 deutschlandweit große Aufmerksamkeit. Nach vielen Jahren der Bühnen-Abstinenz hat sich der Kern der Band im vergangenen Jahr entschlossen, noch mal auf die Bühnen zu gehen. Neben den drei Gründungsmitgliedern August (Stimme), Theo (Drums) und Wob (Bass), die in den 80ern fast alle Lieder schrieben, sind Olaf (Gitarre, auch mit Herne 3-Vergangenheit), Grazia (Gesang, Keyboards) und Kolja (Gitarre) jetzt mit an Bord. Das Live-Programm ist eine Mischung neuer und alter Songs.

Tickets kosten jeweils 14 Euro, erhältlich über www.proticket.de oder bei Stadtmarketing Herne. Beginn ist an beiden Tagen um 19.30 Uhr.