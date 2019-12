Drei Jahre Haft: Frau fotografiert Missbrauch der Enkelin

Weil sie ihre schwerbehinderte Enkeltochter ihrem Partner zu sexuellen Handlungen überlassen und den abscheulichen Übergriff auch noch fotografiert hat, ist eine 61-jährige Großmutter aus Wanne am Mittwoch am Bochumer Landgericht zu drei Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Das Urteil lautet auf Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch.

Die Angeklagte hatte vor der 16. Strafkammer zugegeben, damals in einem „sehr großen Abhängigkeitsverhältnis“ zu dem eigentlichen Sex-Täter gestanden und ihre Enkeltochter daher spontan und aus einer Art Gefallen heraus dem 51-Jährigen für einen Sex-Übergriff ausgeliefert zu haben.

Großmutter hat Missbrauch nicht unterbunden

Am fraglichen 28. Dezember 2018 hatte sie das behinderte Enkelkind (damals 5) gerade gewickelt, als sie von ihrem Partner und dessen sexuellen Handlungen an dem Mädchen völlig überrascht worden sein will. Letztlich müsse sie sich aber natürlich vorwerfen lassen, den spontanen Missbrauch auch nicht unterbunden zu haben, hatte die 61-Jährige über ihren Anwalt erklären lassen. „Deswegen macht sie sich auch heute noch enorme Vorwürfe“, sagte Verteidiger Heinrich Hendricks.

Fast die komplette Nachbar- und Verwandtschaft habe sich nach Bekanntwerden des perfiden Übergriffs von der 61-Jährigen abgewendet. Der eigentliche Täter war bereits im April am Bochumer Landgericht wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitzes von tausenden Kinderpornobildern zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

11.975 Bilddateien mit Fällen von Kindesmissbrauch entdeckt

Der Übergriff auf das Mädchen war damals zufällig aufgefallen, weil der Montagearbeiter durch die Verbreitung von Kinderporno-Bildern ins Visier von US-Fahndern geraten war. Bei einer Hausdurchsuchung in Wanne am 15. Januar waren auf dem Laptop des Sex-Täters mindestens 11.975 Bilddateien mit den härtesten Fällen von Kindesmissbrauch entdeckt worden – darunter auch das Foto von dem Übergriff auf das behinderte Mädchen.

In diesem Zusammenhang hatten die schockierten Eltern erstmals von einem möglichen Übergriff erfahren und die Großmutter sofort damit konfrontiert. Und selbst da hatte die Oma, wie die Mutter des Mädchens im Prozess berichtet hatte, noch absolut ahnungslos getan und mit Blick auf das entdeckte Beweisfoto ihre Unschuld beteuert. Die Richter der 16. Strafkammer zeigten sich in der Urteilsbegründung schockiert. „In 20 Jahren richterlicher Tätigkeit habe ich schon in viele Abgründe menschlichen Verhaltens gesehen, aber dieser ist besonders tief“, sagte Richterin Frauke Seyda. Es sei „völlig unbegreiflich“, dass die Oma in dem Moment des Übergriffs nicht eingeschritten sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.