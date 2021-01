Comedy Drei Frauen gegen drei Männer bei „Tegtmeier“ in Herne

Herne. Der Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ soll am 27. November stattfinden. Drei Männer und drei Frauen treten als Kandidaten an.

Der Corona-Pandemie zum Trotz hält die Stadt Herne am Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ fest. Er soll traditionell wieder im November stattfinden. Das Auswahlgremium hat für die 13. Ausgabe aus 30 Kandidatinnen und Kandidaten ein Line-up nominiert.

Vorausgesetzt die Covid-19-Pandemie lässt es zu, treten am Samstag, 27. November 2021, zum ersten Mal in der Wettbewerbshistorie drei weibliche und drei männliche Komiker und Komikerinnen an. Die sechs Auserwählten: Idil Nuna Baydar, Jacky Feldmann, Jan van Weyde, Miss Allie, Nektarios Vlachopoulos und Ralf Senkel. Auf die Vorschlagsliste hatten es zuvor zwölf weibliche und 18 männliche Künstlerinnen und Künstler geschafft.

Publikums- und Jurypreis werden vergeben

Die sechs Teilnehmenden streiten nicht nur um die begehrte Tegtmeier-Kappe aus Stoff, sondern zusätzlich um einen mit jeweils 5000 Euro dotierten Publikums- und Jurypreis. Die Moderation des Abends übernimmt erneut der Entertainer Helmut Sanftenschneider.

Veredelt wird die Veranstaltung standesgemäß durch die zusätzliche Verleihung zweier ideeller Auszeichnungen an überregional bekannte Solokünstlerinnen oder -künstler, Duos oder auch Gruppen, die die deutschsprachige Kleinkunst- und Entertainmentszene aktuell oder seit vielen Jahren prägen. Wer den Tegtmeier-Ehrenpreises 2021 und den Jürgen von Manger-Preis für sein Lebenswerk 2021 erhalten wird - und somit Nachfolger des Dortmunder Geierabend-Ensembles sowie von Entertainer Thomas Gottschalk sein wird – steht noch nicht fest.

Der Vorverkauf startet voraussichtlich erst nach den Sommerferien und nicht wie gewohnt im April.