Drei Bewaffnete überfallen Supermarkt in Röhlinghausen

Drei bewaffnete Männer haben am Donnerstagabend, 20. August, den Aldi-Markt an der Plutostraße 4 in Röhlinghausen überfallen.

Die Polizei schildert den Tathergang so: Gegen 20 Uhr, also unmittelbar vor Ladenschluss, betraten drei Männer mit Mund-Nasen-Schutz das Geschäft. Mit Messern und einem Schlagstock drohten sie den beiden männlichen Angestellten, drängten sie ins Büro und forderten sie auf, den Tresor zu öffnen. Dieser Forderung wurde durch eine Kopfnuss an einen der beiden Mitarbeiter Nachdruck verliehen. Darüber hinaus drohten die Räuber in gebrochenem Deutsch damit, die Supermarktmitarbeiter umzubringen.

Leicht verletzte Mitarbeiter konnten sich selbst befreien

Anschließend fesselten die Täter die beiden Angestellten mit Kabelbindern, packten das Geld in einen Jutebeutel und flüchteten damit zu Fuß in unbekannte Richtung. Wenig später konnten sich die leicht verletzten Mitarbeiter befreien und die Polizei informieren. Auf eine ärztliche Behandlung verzichteten sie zunächst. Die Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Räubertrio aus, in die auch ein Hundeführer eingebunden war - bislang erfolglos.

Die drei Männer sind zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß, und schlank. Der 1,70 Meter große Täter trug einen schwarzen Pullover, eine dunkelblaue Jeanshose, eine schwarze Baseballkappe sowie eine blaue Mund-Nasen-Maske. Das Trio soll sich nach Angaben der Opfer in einer arabischen Sprache unterhalten haben.

Zeugenhinweise unter 0234-909-4135 sowie 0234-909-4441 (Kriminalwache).