Döner für einen Cent: Haus des Döners öffnet heute in Herne

Zur Eröffnung der „Haus des Döners“-Filiale in Herne gibt es Döner für nur einen Cent. In anderen Städten sorgte das für Chaos.

Herne. In Herne öffnet heute die Filiale von „Haus des Döners“. Das Besondere: Es gibt Döner für nur einen Cent. In anderen Städten sorgte das für Chaos.

Nun ist es soweit: Die Filiale der Döner-Kette „Haus des Döners“ an der Bahnhofstraße in Herne öffnet heute. Die Türen sollen sich am Dienstag, 17. Oktober, um 14 Uhr öffnen. Das hatte der Franchisenehmer der Herner WAZ-Redaktion mitgeteilt.

Läuft die Eröffnung ähnlich ab wie in anderen Ruhrgebietsstädten, dürfte es an diesem Tag einen riesigen Auflauf vor der Bahnhofstraße 42 geben. Der Grund: Das Unternehmen bietet als Eröffnungsangebot einen Döner für nur einen Cent pro Person an, die entsprechenden Aufkleber prangen ebenfalls an den Fensterscheiben der Herner Filiale (in der zuvor die Kette Royal Donuts war).

In Dortmund eskalierte die Situation so sehr, dass die Polizei kurz nach der Eröffnung den Laden räumen und die Straße sperren musste. Auch in Bochum musste die Polizei einschreiten. Die Stadt Herne hatte bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass mit dem Betreiber vereinbart worden sei, dass er zur Eröffnung Security-Personal in ausreichendem Maß bereitstellt. Wenn der Termin der Stadt bekannt sei, würden außerdem Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst informiert.

