Döner für 1 Cent? „Haus des Döners“ startet in Herne

Herne. Der Dönerladen „Haus des Döners“ eröffnet eine Filiale in Herne. In anderen Städten sorgten 1-Cent-Aktionen für Chaos – teils mit Polizeieinsatz.

In der Herner Innenstadt eröffnet bald ein neuer Dönerladen. Nicht irgendeiner: Die bekannte Kette „Haus des Döners“ wird bald ihre Türen in Herne öffnen. Noch ist nicht viel bekannt über den neuen Laden. Nur so viel: Das Schild mit der Aufschrift „Haus des Döners“ hängt bereits über der Filiale, in der bis vor ein paar Wochen noch „Royal Donuts“ süßes Gebäck verkaufte. Auf der Instagram-Seite der Döner-Kette wird ebenfalls bereits angekündigt, dass bald in Herne der bekannte Döner verkauft wird.

In anderen Städten hat die Eröffnung der Filialen teils zu Chaos geführt. Der Grund: Zum Start gab es immer eine ganz besondere Werbeaktion – Döner für nur einen Cent. An den Aktionstagen waren die Läden mit Ballons dekoriert, und maskierte Menschen, verkleidet wie in der populären Serie „Haus des Geldes“, schlenderten durch die Menge.

Die Eröffnung der „Haus des Döners“-Filiale in der Essener Innenstadt lockte hunderte Menschen an. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Das lockte natürlich die Massen an. In Dortmund eskalierte die Situation sogar so, dass die Polizei kurz nach der Eröffnung den Laden räumen und die Straße sperren musste. Auch in Bochum musste die Polizei einschreiten. Ob es auch in Herne eine solche 1-Cent-Aktion geben wird und wann der Laden an der Bahnhofstraße eröffnet, ist noch nicht klar.

Sobald es mehr Informationen zur neuen Filiale gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.

