Herne: Beliebtes Elektro-Festival findet 2024 wieder statt

Herne. Das Elektro-Festival „Electric Residence“ am Schloss Strünkede findet 2024 wieder statt. Ein Wettbewerb entscheidet, welcher DJ es eröffnen darf.

Sechs DJs treten im Wettstreit um den Eröffnungsauftritt beim Elektro-Festival „Electric Residence“ im kommenden Jahr an. Der Wettbewerb findet laut Stadt am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Alten Wartesaal im Bahnhof Herne statt. Einlass ist um 18 Uhr.

„Electric Residence“ sei der Überraschungserfolg des Kultursommers 2023 gewesen, so die Stadt. Das eintägige Elektro-Festival habe mit überzeugenden Acts und einem stimmigen Gesamtkonzept Hunderte Menschen in den Schlosspark Strünkede gezogen. „Die Veranstaltung übertraf die Erwartungen der Veranstaltenden bei weitem. Schon Wochen vor dem Termin waren die Karten vergriffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

+++ Hier gibt es die schönsten Bilder von der Festival-Premiere im vergangenen Jahr. +++

Sechs DJs treten gegeneinander an

Der Fachbereich Kultur der Stadt Herne legt nach: Mit dem DJ-Contest am 28. Oktober bringt sich „Electric Residence“ 2024 in Stellung. Denn wer aus diesem Wettkampf als Sieger hervorgehe, habe den ersten Auftritt beim Festival im kommenden Jahr sicher. Sechs DJs stehen laut Stadt für den Wettkampf in den Startlöchern. Um zu gewinnen, müssten sie mit ihren rund 45-minütigen Sets nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum von ihren Qualitäten überzeugen. Das Publikum dürfe sich auf eine Mischung aus den Genres House und Techhouse freuen.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Kontrahenten sind Natixx, Eric Daviz, Yeedermann, Timothy Sparks, DJ Calvin und JMD. Karten gibt es im Vorverkauf auf www.proticket.de für fünf Euro sowie an der Abendkasse für acht Euro. „Electric Residence“ findet im nächsten Jahr am Samstag, 20. Juli 2024, ab 17 Uhr im Schlosshof Strünkede statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel