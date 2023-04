Dinos hautnah: Dinosaurier-Live-Show kommt nach Herne

Herne. Einmal auf einem Dinosaurier reiten? Bei der Show „Dinosaurier - Im Land der Giganten“ in Herne könnte dieser Wunsch wahr werden.

Kleine und große Dinosaurier-Fans haben bei Dinosaurier - Im Land der Giganten am 28. und 29. April die Möglichkeit, den Echsen hautnah zu erleben. Die Dino-Show ist in der Realschule Crange in Herne zu sehen.

Dem Publikum werde gezeigt, wie die Welt der Dinosaurier aussah und wie diese lebten, heißt es in der Ankündigung auf der Webseite. Große Dinosaurier-Modelle würden den Besuchern ein realistisches Bild der Tiere vermitteln. Es sei ein „unvergessliches Erlebnis, den ausgestorbenen Urzeit-Riesen so nahe zu kommen und diese anzufassen“, schreibt die Show auf ihrer Webseite.

Die Shows finden am Freitag, 28. April, um 16 Uhr und am Samstag, 29. April, um 14 und um 17 Uhr in der Realschule Crange, Semlerstraße 4, statt. Eine Vorstellung dauert 80 Minuten und kostet für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 12 Euro. Die Tickets sind über die Tageskasse 30 Minuten vor Show erhältlich. Weitere Infos auf dinosaurier-im-land-der-giganten.de (mav)

