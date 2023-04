Diese Veranstaltungen finden im Mai in Herne statt

Herne. Für Familien, für Feierwütige, für Comedy-Fans: Der Mai in Herne steht in den Startlöchern und hat für alle etwas zu bieten. Ein Überblick:

Comedy, Schlagerparty, Spielemesse: Im Mai warten einige Veranstaltungen auf die Hernerinnen und Herner.

Jan van Weyde mit neuem Programm „Weyder geht’s“

Komiker Jan van Weyde tritt am 10. Mai in Herne auf. Foto: Michael Imhof / FUNKE Foto Services

Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher Jan van Weyde ist mit seinem neuen Programm „Weyder geht’s“ in den Flottmann-Hallen in Herne zu Besuch. Thema ist unter anderem seine ständige Jonglage zwischen Job und Familie. Der Termin sollte eigentlich schon im Oktober stattfinden, wurde aber auf den 10. Mai verschoben.

Zeit: Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr Adresse: Straße des Bohrhammers 5

Straße des Bohrhammers 5 Preise: 14,80 Euro (ermäßigt), 20,30 Euro (normal)

14,80 Euro (ermäßigt), 20,30 Euro (normal) Tickets unter www.proticket.de/tickets/buchung.aspx?show=AuswahlTicketAnzahl

Folk im Schloss Strünkede: Hooded Crow

Schottischen und Irischen Folk in lauschiger Atmosphäre gibt es im Kaminzimmer vom Schloss Strünkede. The Hoodie Crows stimmen „in Hommage an die wilde Schönheit irischer und schottische Landschaft“ viele ruhigere Stücke, aber auch „flotteres Liedgut“ an, heißt es auf der Seite des Ticketanbieters. „Hoodie Crow“ bedeutet zum einen Nebelkrähe. Zum anderen bezieht sich der Bandname auf die Kapuzenpullis, die typische Bekleidung der beiden Sänger, wenn sie auf der Bühne stehen.

Zeit: Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr Adresse: Schloss Strünkede, Karl-Brandt-Weg 5

Schloss Strünkede, Karl-Brandt-Weg 5 Preise: VVK: 12 Euro (plus Gebühren), Abendkasse: 15 Euro

VVK: 12 Euro (plus Gebühren), Abendkasse: 15 Euro Tickets unter www.eventim.de, verbindliche Platzreservierungen unter sonne-herne@gmx.de

Crange feiert

Die Sommer Sause zieht durch NRW und macht nun schon zum fünften Mal Halt auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne. Mit dabei sind Schlager- und Party-Acts wie Mickie Krause, Ikke Hüftgold, Norman Langen und Cascada. Auch 90er-Teenie-Schwarm Oli P. gibt sich die Ehre. Weitere Partys des Veranstalters finden in Neuss, Oberhausen und Hagen statt.

Zeit: Samstag, 13. Mai, 13 Uhr

Samstag, 13. Mai, 13 Uhr Adresse: Cranger Kirmesplatz

Cranger Kirmesplatz Preise: 28,59 Euro (plus Gebühren)

28,59 Euro (plus Gebühren) Tickets unter secure.adticket.de

Sänger Tim Toupet bei Crange feiert 2022. Auch 2023 wird der Mallorca-Sänger wieder auftreten. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Spielewahnsinn

Jedes Jahr im Mai besuchen fast 4000 Menschen das Herner Kulturzentrum, das sich in eine „Spielewelt für große und kleine Spiele-Enthusiasten verwandelt“, schreibt das Kulturzentrum auf seiner Webseite. Rund 50 Aussteller, unter ihnen große und kleine Spieleverlage, Institutionen und Spieleautoren, präsentieren ihr Angebot rund um das Gesellschaftsspiel. Das Angebot spreche Familien, aber auch „Spielefreaks“ an.

Ein großer Teil der Spiele, die im Februar auf der Nürnberger Spielemesse vorgestellt wurden, finden sich auch beim Spielewahnsinn. Highlight seien neben den unterschiedlichen Mitmach-Angeboten verschiedene Turniere. Dazu zählen beispielsweise das Qualifikationsturnier für die Deutsche Catan-Meisterschaft oder das Finale der Carcassonne-Meisterschaft.

Zeit: Freitag, 12. Mai, 14 bis 19 Uhr, Samstag, 13. Mai, 10 bis 19 Uhr, Sonntag 14. Mai, 10 bis 18 Uhr

Freitag, 12. Mai, 14 bis 19 Uhr, Samstag, 13. Mai, 10 bis 19 Uhr, Sonntag 14. Mai, 10 bis 18 Uhr Adresse: Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1

Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1 Preis: Kinder und Jugendliche zwei Euro, ermäßigt drei Euro, Erwachsene fünf Euro, Familienkarte elf Euro

Kinder und Jugendliche zwei Euro, ermäßigt drei Euro, Erwachsene fünf Euro, Familienkarte elf Euro Tickets unter https://www.kulturzentrum-herne.de

Eine große Auswahl an Spielen und Spielzubehör gab es in den letzten Jahren beim Herner Spielewahnsinn. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

12. Comedy-Abend

Letztes Jahr habe der Comedy-Abend vor ausverkauftem Haus jegliche Stimmungsrekorde gebrochen, schreibt das Kulturzentrum Herne. Das Line-up besteht aus bekannten Comedians wie Abdelkarim und Mirja Boes. Die Smoothjazzer „License to Chill“ stimmen im Foyer schon mal auf den Abend ein. Ein echter Ruhrpott-Entertainer, der Musiker und Komiker Helmut Sanftenschneider führt durch das Programm.

Zeit: Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr

Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr Adresse: Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1

Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1 Preise: Ab 24,70 Euro (plus Gebühren)

Ab 24,70 Euro (plus Gebühren) Tickets unter www.proticket.de

Eickeler Altstadtfest

Zum zweiten Mal findet in Herne das Altstadtfestrund um den historischen Marktplatz statt. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg: Tausende Besucher feierten auf dem Eickeler Markt zwischen König- und Hauptstraße. Vom 12. bis 14. Mai soll das Altstadtfest wieder eine „bunte Familienveranstaltung für Groß und Klein“ werden. Den Gästen soll eine Mischung aus Musik, Essen und Trinken sowie Kinderprogramm geboten werden. Bands und Solokünstler wie etwa Hattrick und Hits4You sorgen für die musikalische Unterhaltung, durch das Programm führt Entertainer Wolfgang Bednarz.

Zeit: Freitag, 12. Mai, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 13. Mai, 14 bis 22 Uhr, und Sonntag, 14. Mai, 12 bis 22 Uhr

Freitag, 12. Mai, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 13. Mai, 14 bis 22 Uhr, und Sonntag, 14. Mai, 12 bis 22 Uhr Adresse: Eickeler Markt

Der Andrang war groß beim letzten Eickeler Altstadtfest. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

