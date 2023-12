Herne Krank über Weihnachten? Was tun? Hier alle wichtigen Infos zu Ärzten, Notdiensten und Apotheken, die für Menschen in Herne geöffnet haben.

Die Versorgung von kranken Menschen ist auch über die Feiertage gesichert: Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte stehen im Bereitschaftsdienst parat, betont die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Wer an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester und Neujahr akute gesundheitliche Beschwerden hat, kann den ambulanten Bereitschaftsdienst kontaktieren.

Für wen ist der Bereitschaftsdienst gedacht?

Er stehe Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, bei denen akute Beschwerden auftreten, deren Behandlung nicht bis zur regulären Öffnung der Arztpraxen warten könne, so die Vereinigung. Typische Fälle für den Bereitschaftsdienst seien: Erkältungskrankheiten, grippale Infekte mit Fieber und Schmerzen, Infektionen von Hals, Nase, Ohren, Magen-Darm-Infekte mit Brechdurchfall, akute Bauchschmerzen, Migräne oder Hexenschuss.

Wer hat für Herner Bürgerinnen und Bürger über die Weihnachtsfeiertage Bereitschaft?

Allgemeiner Notfalldienst: Notdienstpraxis im Evangelischen Krankenhaus (EvK), Wiescherstraße 24, Herne-Mitte

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: Augenärztliche Notfallpraxis am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH, In der Schornau 25a, Bochum. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feiertag: 9.30-14 und 15.30-20 Uhr. In augenärztlichen Notfällen können sich Patientinnen und Patienten außerhalb der Öffnungszeiten an die Augenklinik des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum wenden.

Kinder- und Jugendmedizin: Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, Adenauerallee 30, 45894 Gelsenkirchen (0209 369-1) und Kinderklinik Bochum, Alexandrinenstraße 5, 44791 Bochum (0234 5092631).

HNO: HNO-Notfalldienst Bochum, St. Elisabeth-Hospital, Bleichstraße 15, 44787 Bochum. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feiertag: 9.30-12.30 und 15.30-17.30 Uhr

Bereitschaftsdienst oder Notaufnahme - Ist das wirklich nötig?

Wer sich unsicher ist, ob er oder sie mit den Beschwerden eine Bereitschaftsdienst-Praxis oder die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen sollte, kann die kostenlose Patientenservice-Nummer 116 117 anrufen, die an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar ist. Mitarbeitende geben dabei eine fachliche Einschätzung, was nun zu tun ist. Dadurch soll eine Überlastung der Notaufnahmen vermieden werden. Dort gibt es auch weitere Informationen, Adressen und Öffnungszeiten der mehr als 90 Notdienstpraxen in Westfalen-Lippe, ebenso unter www.kvwl.de/notfalldienst. Unter dieser Rufnummer können Patientinnen und Patienten auch um einen Hausbesuch bitten, wenn sie den Weg in eine Bereitschaftsdienst-Praxis nicht auf sich nehmen können.

Was tun bei einer lebensbedrohlichen Situation?

Wer sich in einer akuten, möglicherweise lebensbedrohlichen Notfallsituation befindet oder eine Person bemerkt, auf die dies zutrifft, der soll sich laut Kassenärztlicher Vereinigung direkt an die Rettungsleitstelle unter der Notruf-Nummer 112 wenden. Dazu zählten zum Beispiel schwere Unfälle, Anzeichen für einen Herzinfarkt (starker Brustschmerz, Atemnot, kalter Schweiß), Anzeichen für einen Schlaganfall (Seh- und Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen), Unfälle mit schweren Verletzungen /hohem Blutverlust, Ohnmacht/Bewusstlosigkeit, allergischer Schock (Anaphylaxie), sehr starke/plötzliche Schmerzen, schwere Verbrennungen, Asthmaanfall (anfallsartige Atemnot), Vergiftungen, Ertrinkungs- oder Stromunfälle, Selbstmordversuche oder plötzliche Geburt / Schwangerschaftskomplikationen. Auch wenn man sich nicht sicher ist, ob der Zustand lebensbedrohlich ist oder es noch werden könnte, sollte man die 112 anrufen – und diese Fragen beantworten können: Wo ist etwas geschehen? Was genau ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Welche Art von Notfall oder Verletzung liegt vor? Und dann auf Rückfragen warten.

Was tun, wenn man eine Apotheke braucht?

Ob an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen oder am Neujahrsmorgen – wer an den Feiertagen dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke: „Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden – immer von 9 morgens bis um 9 Uhr am Folgetag“, erklärt Angela Kischkel, Sprecherin der Apothekerschaft in Herne. Im Internet lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke bequem unter www.aponet.de finden. Per Telefon kann man die Nummer 0800 00 22 8 33 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) für die Suche nutzen.

Welche Apotheken haben über Weihnachten Notdienst?

Samstag, 23. Dezember: Convita-Apotheke an der Akademie, Mont-Cenis-Straße 267, 02323 50595.

Sonntag, 24. Dezember: Apotheke am Schloss, Forellstraße 46, 02323 9299720, und Glocken-Apotheke, Wanne-Eickel, Auf der Wenge 5, 02325 31526.

Montag, 25. Dezember: Flora-Apotheke in Crange, Wanne-Eickel, Hauptstraße 358, 02325 77914, und Pinguin-Apotheke & Reformhaus, Bahnhofstraße 7, 02323 12090.

Dienstag, 26. Dezember: Kompass Apotheke am EvK, Herne-Mitte, Wiescherstraße 20, 02323 1463542, und Ruhr-Apotheke, Wanne-Eickel, Hauptstraße 225, 02325 73138.

