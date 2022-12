Diese Advents- und Weihnachtsmärkte gibt es in Herne

Herne. In Herne haben einige Advents- und Weihnachtsmärkte geöffnet. Welche Märkte es gibt, was angeboten wird und worauf man sich noch freuen kann.

Die Weihnachtsmarkt-Saison ist eröffnet – auch in Herne wird an einigen Orten Glühwein und Co. angeboten. Was gibt es wo? Ein Überblick über die Advents- und Weihnachtsmärkte in Herne:

Gysenberg

Der nach Angaben des Veranstalters größte überdachte Outdoor-Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet findet seit dem 17. November im Herner Gysenberg statt. Auf 1000 Quadratmetern läuft die Veranstaltung noch bis zum 22. Dezember. Immer donnerstags und freitags ist der Markt von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Herner Innenstadt

Um den Weihnachtsmarkt in der Herner Innenstadt gab es in diesem Jahr schon viele Diskussionen. Einige Hernerinnen und Herne bezeichnen ihn als trostlos. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann den Weihnachtsmarkt auf dem Robert-Brauner-Platz in Herne-Mitte noch bis zum 23. Dezember besuchen. Die Öffnungszeiten sind jeweils an die Öffnungszeiten des Einzelhandels in der Innenstadt angelehnt (Mo.-Fr. 12 Uhr bis mindestens 19 Uhr, Sa. 12 bis mindestens 18 Uhr). Sonntags bleibt der Herner Weihnachtsmarkt geschlossen.

Cranger Weihnachtszauber

Der bekannteste und größte Weihnachtsmarkt – oder besser gesagt Weihnachtskirmes – in Herne findet auf dem Cranger Kirmesplatz statt. Der Cranger Weihnachtszauber ist ebenfalls bereits am 17. November gestartet und läuft noch bis zum 30. Dezember. Der Cranger Weihnachtszauber hat folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags 14 bis 21.45 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 21.45 Uhr, Totensonntag 17 bis 21.45 Uhr, Heiligabend und 1. Feiertag geschlossen.

Mittelaltermarkt

In Schloss und Park Strünkede kehrt von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, das Mittelalter ein. Dort findet zum zweiten Mal der Mittelalter-Weihnachtsmarkt statt. Schmiedefeuer, Harfenklänge, Handelsstände und vieles mehr, das an das Mittelalter erinnert, werde es für zehn Tage im Advent in Schloss und Park Strünkede zu entdecken geben, kündigen die Veranstalter an. Geöffnet hat der Mittelalter-Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 15 bis 21.30 Uhr, samstags von 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr.

Altenhöfener Advent

An diesem Wochenende, 3. und 4. Dezember, findet der Altenhöfener Advent statt. Ort ist wie bei der Premiere 2019 das Gelände des DRK-Alten-Pflegeheims am Flottmannpark (Am Flottmannpark 6). Start ist am Samstag um 14 Uhr mit der Begrüßung der Gäste, heißt es in einer Ankündigung. Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Freimaurer-Loge.

Lions Adventsmarkt

Zum 20. Mal veranstaltet der Förderverein des Lions Clubs Herne-Emschertal den Adventsmarkt in Eickel. Er findet am Sonntag, 4. Dezember, von 12 bis 20 Uhr zum ersten Mal an der Kulturbrauerei Hülsmann, Eickeler Markt 1, statt. Es wird selbst gebastelte Überraschungen geben, Liköre, Waffeln und Kaffee. Neu dabei ist die Hülsmannbrauerei mit einem Bierstand. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich, mit dem Erlös werden die Herner Tafel, die Schuldnerberatung, die Jakobuspilger, Schulklassen und Kindergärten unterstützt.

