Diebstahl in Herne: Polizei fahndet mit Foto nach Frau

Herne. Die Polizei sucht nach einer Frau, die im Februar 2020 einer Seniorin Bargeld gestohlen haben soll. Die Polizei hat jetzt ein Foto veröffentlicht.

Nach einem Taschendiebstahl im Februar 2020 in Herne sucht die Kriminalpolizei nun mit einem Foto nach einer tatverdächtigen Frau. Die Frau wird laut Polizei verdächtigt, am 26. Februar 2020 gegen 12 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße 43 in Herne einer 72-jährigen Hernerin Bargeld aus der Jackentasche entwendet zu haben. Zuvor soll die Verdächtige die Seniorin beim Abheben des Bargeldes an einem gegenüberliegenden Geldautomaten beobachtet haben.

Mit richterlichem Beschluss ist ein Bild der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 35) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei

