Diebstahl in Herne: Mann verletzt auf Flucht zwei Menschen

Herne. Nach einem Diebstahl in Herne ist ein Tatverdächtiger geflüchtet. Auf der Flucht verletzte er zwei Menschen. Ein Mann (78) kam ins Krankenhaus.

Ein bisher unbekannter Mann entwendete laut Polizei am Montag, 26. September, gegen 14.30 Uhr mehrere Druckerpatronen aus einem Geschäft an der Hauptstraße 211. Als eine Angestellte (42, aus Recklinghausen) versuchte, ihn festzuhalten, schlug er der Frau ins Gesicht und verletzte sie leicht, so die Polizei.

Im weiteren Verlauf seiner Flucht stieß er einen 78-jährigen Mann auf einer Rolltreppe zur Seite. Der Herner stürzte und wurde schwer verletzt. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute in Richtung Hauptstraße/Berliner Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schwarz-braune Haare, schwarz-brauner Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleece-Jacke und einer schwarzen Umhängetasche, an der linken Hand trug er eine Metallschiene. Der Mann spricht akzentfreies Deutsch, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

