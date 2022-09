Diebstahl in Herne: Frau schubst Angestellte und flüchtet

Herne. In Herne hat eine Frau mehrere Kleidungsstücke geklaut, eine Mitarbeiterin geschubst und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße 7a in der Herner Innenstadt ist es am Montagabend, 19. September, zu einem Ladendiebstahl gekommen. Eine Diebin klaute laut Polizei mehrere Kleidungsstücke, schubste eine Mitarbeiterin und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden zwei Angestellte gegen 18.50 Uhr auf die Ladendiebin aufmerksam, als diese beim Verlassen des Ladens den Diebstahlalarm auslöste. Nachdem die noch unbekannte Frau auf die „unbezahlte Ware“ angesprochen wurde, schubste sie eine der Mitarbeiterinnen (27, aus Herne) und rannte aus dem Geschäft. Hierbei löste sie den Diebstahlalarm erneut aus, so die Polizei.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: mittleres Alter, etwa 1,65 Meter groß, helle Haare, blau-grüne Augen, hat Französisch und Arabisch gesprochen, sowie „gebrochenes“ Deutsch.

Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu der Unbekannten machen? Zeugenhinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

