Diebestour: Hernerin (14) hatte Sekt unter der Kleidung

In ihrer Kleidung hatte eine Jugendliche aus Herne mehrere Gegenstände versteckt, darunter Sekt (Themenbild).

Bielefeld/Herne. Drei Herner sind der Polizei in Bielefeld ins Netz gegangen. Sie sollen auf Diebestour gewesen sein. Auch Sekt fanden Beamte unter der Kleidung.

Polizisten haben in Bielefeld den Beutezug eines Trio s aus Herne gestoppt, nachdem ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Bielefeld die Frauen beobachtet hatte. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Bandendiebstahls, heißt es in einer Mitteilung.

Zur Sache: In der Waschmittelabteilung sah der Mitarbeiter am Dienstagnachmittag, dass eine Frau Gegenstände in ihrer Kleidung versteckte, während eine zweite Frau offenbar Schmiere stand. Als die Frau (22) und das Mädchen (14) das Geschäft verlassen wollten, stoppte der Mann das Duo und rief die Polizei. Zugleich fiel ihm ein Fahrzeug auf, dessen Fahrer vermutlich auf die beiden Frauen wartete.

Fahrer konnte sich nicht ausweisen

Die Polizeibeamten kümmerten sich zunächst um das verdächtige Fahrzeug. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen, und hinter seinem Fahrersitz entdeckten die Polizisten originalverpackte Spielzeugkartons. Belege für den Kauf der Waren konnte der Mann nicht vorzeigen. Im Kofferraum fanden die Beamten außerdem vier große, schwarze Müllsäcke mit Drogerieartikeln, darunter Waschmittel, Deodorant, Shampoo, Haarfarbe und Reinigungsmittel.

Im Anschluss entdeckten die Beamten im Supermarkt bei den beiden Hernerinnen ebenfalls zahlreiches Diebesgut, heißt es weiter. So trug die 14-Jährige in ihrer Kleidung zwei Sektflaschen und sechs Behälter mit Reinigungsmittel.

Zur Klärung der Personalien nahmen die Beamten das Trio mit ins Präsidium. Dort stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre und somit minderjährig ist. Der Herner war bereits zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.