Die Zahl der Arbeitslosen sinkt auch im Dezember leicht

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist auch im Dezember leicht gesunken. Allerdings bleibt die positive Dynamik aus dem Jahr 2019 aus.

Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist auch im Dezember gesunken. Die Agentur für Arbeit registrierte 9109 Arbeitslose.

Gegenüber dem Vormonat sind das 43 Arbeitslose oder 0,5 Prozent weniger. Der Blick auf das Vorjahr zeigt jedoch nach wie vor einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Dezember des Vorjahres lag sie nämlich noch um 1408 Personen unter der aktuellen Auswertung. Die aktuelle Arbeitslosenquote ist von November auf jetzt um 0,1 Prozent gesunken und beträgt jetzt 11,5 Prozent. Im letzten Jahr um diese Zeit lag sie bei 9,8 Prozent.

Der Vorsitzende Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum, Frank Neukirchen-Füsers, richtet jetzt seinen Blick nach vorn: „Die Kurzarbeit hat in den zurückliegenden Monaten vielen Menschen den Arbeitsplatz gesichert. Die Unternehmen können umgehend, sobald die Wirtschaft in diesem Jahr wieder anzieht, in vollem Umfang auf ihre bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen. Es ist erfreulich, dass wir zum Jahresende noch einmal weniger Arbeitslose zu verzeichnen haben. Die letzten Monate waren für uns alle sehr herausfordernd. Aufgrund der stabilen Wirtschaftsstruktur, Kurzarbeit und staatlicher Unterstützungsprogramme haben wir die Krise größtenteils gut abfedern können. Nach vorne blickend, werden wir die technischen und strukturellen Veränderungsprozesse verstärkt durch berufliche Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote begleiten.“

Arbeitgeber-Service verfügt über 844 offene Stellen

Im Dezember verfügte der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit über insgesamt 844 offene Arbeitsstellen aus allen Bereichen. Gegenüber dem November ist das ein Rückgang um 150 Stellen oder 15,1 Prozent im Bestand. Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt sogar einen Rückgang um rund ein Viertel oder 270 Stellen (minus 24,2 Prozent).

Zahl der neu angemeldeten Kurzarbeit ist gesunken

Die von den Unternehmen neu angemeldete Kurzarbeit ist im Dezember gegenüber dem November wieder gesunken. Dennoch meldeten in den letzten vier Wochen insgesamt 54 Unternehmen mit 314 möglich betroffenen Mitarbeitern Kurzarbeit an. Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit in Herne damit seit Beginn der Pandemie im März 1268 Kurzarbeitanzeigen für möglich betroffene 13.966 Mitarbeiter.



Welche Unternehmen und wie viele Mitarbeiter letztendlich Kurzarbeitergeld beziehen, kann jedoch erst zeitverzögert genau ermittelt werden. Die Betriebe haben insgesamt drei Monate Zeit, angemeldete Kurzarbeit auch zu beantragen. Die Anzeige ist eine Vorhersage des Arbeitgebers. Die realisierten Zahlen werden erst durch die Anträge im Nachhinein mitgeteilt. Die vorherige Anzeige der Unternehmen bleibt jedoch dringend erforderlich und zeigt einen Trend.