Das Gemälde „Wildpferde in der Cranger Heide“ ist an seinen angestammten Ort zurückgekehrt. Bei der Übergabe in der früheren Heitkamp-Zentrale und dem heutigen Technischen Rathaus: (v.re.) Prof. Engelbert Heitkamp, Hernes OB Frank Dudda und Burckhard Köhlhoff.