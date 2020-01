Die Herner Polizei sucht nach einem Schamverletzer

Herne. Die Polizei fahndet nach einem Schamverletzer. Er hatte sich am Freitagnachmittag, 10. Januar, einer jungen Hernerin gezeigt.

Die Polizei fahndet nach einem Schamverletzer. Er hatte sich am Freitagnachmittag, 10. Januar, einer jungen Hernerin (20) gezeigt.

Die Polizei schildert den Vorfall so: Gegen 15.20 Uhr wurde die 20-Jährige nahe der Johanniskirche in Sodingen von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Die Hernerin sah auf ihrem Handy nach - als sie den Blick zurück auf den Unbekannten richtete, hatte der bereits seine Hose heruntergezogen und begann, sexuelle Handlungen an sich durchzuführen. Die 20-Jährige rief die Polizei, der Schamverletzer flüchtete in Richtung Kirchstraße.

Narbe und Rötung im Gesicht

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 1,70 Meter groß, 20-30 Jahre alt, blonde Haare, Narbe im Gesicht (Wange unten rechts), Rötung im Gesicht. Er trug einen Rucksack und einen dunklen Ordner unter dem Arm.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4120 oder -4441 um Zeugenhinweise.