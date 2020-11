Die Herner HaSe GmbH baut Standort auf Hibernia aus

Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen Entwicklungen gebremst oder gar vollständig zum Stillstand gebracht. Dennoch: Eine Reihe von Projekten laufen weiter, eins konnte in den vergangenen Tagen beendet werden: die Erweiterung des Herner Standorts der HaSe Safety Workwear GmbH im Gewerbepark Hibernia.

Auch Nordfrost gehört zu den Kunden

Der Firmennamen HaSe dürfte bei vielen Hernern unbekannt sein, dabei handelt es sich um ein Traditionsunternehmen. Es wurde schon 1930 unter dem Namen Hans Seher & Co. gegründet und war Großhandel für Hütten- und Bergwergwerksbedarf. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich HaSe zum Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung und Arbeitskleidung entwickelt. Das Unternehmen versorgt von Herne aus zahlreiche Mittelständler, aber auch Unternehmen der Öffentlichen Hand. So gehören unter anderem Straßen.NRW, Firmen der Abfallwirtschaft, aber auch Stadtwerke zu den Kunden, so Geschäftsführerin Kristina Köhler im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Auch der Tiefkühllogistiker Nordfrost, der in Unser Fritz, das größte Tiefkühllager Deutschlands in diesem Frühjahr in Betrieb genommen hat, zählt zu den Kunden.

Der Herner HaSe-Standort nach seiner Erweiterung. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Seit 2005 gehört HaSe zur Hase Safety Group mit Sitz in Jever. Die ist traditionell auf Arbeitshandschuhe fokussiert, so dass HaSe in Herne die komplette Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß anbieten kann. Seit 2008 geschieht dies vom Standort an der Hülsstraße aus, zuvor war der Firmensitz in der Bismarckstraße. Dort sind zwölf Mitarbeiter beschäftigt, darunter drei Auszubildende.

Showroom mit Sicherheitsausrüstung richtet sich auch an lokale Firmen und Privatleute

Um den Herner Standort weiter zu entwickeln, beschlossen Köhler und Theodor Wagner, Vorstandsvorsitzender der Firmengruppe, ihn auszubauen. So entstanden in den vergangenen eineinhalb Jahren im laufenden Betrieb größere Büros für die Mitarbeiter, aber auch ein Showroom, in dem die gesamte Produktpalette präsentiert wird. Der Ausbau hat nach den Worten von Wagner rund eine Million Euro gekostet. Mit dem Showroom möchte HaSe auch verstärkt das lokale und regionale Handwerk ansprechen, wenn es um Arbeitskleidung und Schutzausrüstung geht, aber auch der private Kunde könne gerne kommen, so Köhler.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wie jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Theodor Wagner bedauerte bei der kleinen Zeremonie, dass die geplante Party zur Einweihung ausfallen musste. Doch womöglich ergibt sich ja zu einem späteren Zeitpunkt eine Gelegenheit. Wagner deutete an, dass sich in absehbarer Zeit noch etwas tun werde in Herne.

Oberbürgermeister Frank Dudda zeigt sich froh, dass dieses Projekt in Zeiten der Pandemie realisiert werden konnte. Viele andere Dinge würden in der Schublade schlummern. Dudda hat den Baufortschritt übrigens regelmäßig verfolgt - HaSe liegt an einer morgendlichen Joggingstrecke...