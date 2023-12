Die Geschichte des O: Bilder, Messer und ein Blind Date

Herne/Münster/Berlin. Romy Schneider, Michael Holm und die Sache mit Klaus Kinski: Hendrik Otremba auf Tauchstation im Herner Bahnhof und im „Blind Date“ mit der WAZ.

Hendrik Otremba ist bildender Künstler, Autor, Dozent, Journalist, Sänger der Postpunk-Band „Messer“. Im Alten Wartesaal der Stadt im Bahnhof Herne präsentiert er sich zurzeit mit einer Ausstellung.

Keine Journaliten-Beschimpfung

Klaus Kinski! Diese Assoziation wecken ältere Promo-Fotos des Messer-Sängers Hendrik Otremba (siehe auch unten: „Blind Date“). Ausbrüche wie „Was stellst Du hier für Scheißfragen, du Journalist!“ bleiben einem beim Treffen mit dem 39-Jährigen im Alten Wartesaal glücklicherweise erspart: Otremba ist im persönlichen Gespräch geistreich, charmant und zugewandt.

Er tauchte zu den Ungeheuern

Das Manische, Dunkle und Abgründige eines Klaus Kinski findet sich aber durchaus in einigen Bildern seiner Herner Ausstellung. „Ich tauchte zu den Ungeheuern“ heißt dieser Querschnitt durch sein Gesamtwerk als bildender Künstler. Zu sehen sind frühe Malereien, von ihm erstellte Plattencover für seine Band Messer, (Selbst-)Porträts, Landschaften, abstrakte Gemälde und Fotografien. Die Ausstellung flankiert seine seit Oktober und noch bis Januar laufende Poetik-Dozentur im Germanischen Institut der Universität Münster.

Hendrik Otremba in seiner Ausstellung „Ich tauchte zu den Ungeheuern“ im Alten Wartesaal. Die beiden Porträts - sie zeigen Romy Schneider („eine leise Obsession von mir“) und den britischen Charakterdarsteller Anthony Dawson - zieren die Cover der Messer-Alben „Die Unsichtbaren“ und „Im Schwindel“. Foto: Lars Christoph

Messer und Maske

Einem größeren Publikum bekannt wurde der gebürtige Recklinghäuser als Sänger der 2010 in Münster gegründete Band Messer. Drei von (den meisten) Kritikern hochgelobte Alben hat die deutschsprachige Band seitdem eingespielt, das vierte ist in Vorbereitung. Und auch Otrembas Anfang 2023 veröffentlichtes Soloalbum „Riskante Manöver“ wurde positiv aufgenommen. Auf der Tour zu diesem Album trug er bei den Konzerten stets eine Maske, die eine Kostümbildnerin aus Berlin für ihn angefertigt hatte. Die Maske ist auch in der Ausstellung sowie auf dem Cover von „Riskante Manöver“ zu sehen.

2017 debütierte Otremba als Autor mit seinem Roman „Über uns der Schaum“ im Verbrecher Verlag. Es folgten die Romane „Kachelbads Erbe“ (2019) und „Benito (2022) sowie der Gedichtband „Wüstungen, Nebel“.

Rückkehr ins Ruhrgebiet

In „Benito“ führt eine Reise in die Vergangenheit in den Ort seiner Kindheit und Jugend. Dass Recklinghausen nicht namentlich genannt wird, sei nicht negativ zu werten, betont er. „Ich liebe Recklinghausen.“ Und: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht ans Ruhrgebiet denke“, sagt der seit 2010 in Berlin lebende Vater einer Tochter. Der Liebe wegen sei er einst weggegangen.

Mit Herne verbindet ihn dagegen (bislang) recht wenig – und das, obwohl er in Recklinghausen-Süd unweit der Stadtgrenze aufgewachsen ist. Auf dem Weg zur Bochumer Ruhr-Uni sei er durch Herne gefahren, sagt er. Und er erinnere sich an das Taekwondo-Training in einem Herner Kampfsportverein. Nach drei Einheiten habe er das aber abgebrochen: „Mir tat alles weh.“

Die Schau im Herner Bahnhof ist seine erste Ausstellung im Ruhrgebiet. „Ich bin sehr glücklich, an diesem wunderschönen und speziellen Ort ausstellen zu können. Er passt zu den Bildern“, sagt er. Dass es überhaupt dazu gekommen ist, hat weniger mit der Poetik-Dozentur in Münster als vielmehr mit den Recklinghäuser Wurzeln zu tun: Katrin Lieske vom Herner Fachbereich Kultur und Hendrik Otremba kennen sich seit der gemeinsamen Schulzeit am Theodor-Heuss-Gymnasium.

Die Spex

Hendrik Otrema hat (wie der Verfasser dieses Berichts) eine Leidenschaft: Er ist der legendären Musikzeitschrift „Spex“ eng verbunden. Ende der 90er-Jahre wurde er zunächst Leser und in den Nuller-Jahren freier Autor des Magazins, das 2018 nach 38 Jahren eingestellt wurde. „Spex war für mich wie eine Ausbildungsstätte und mindestens so wichtig wie mein Studium“, sagt er. Ins Schwärmen gerät Otremba, wenn er von Spex-Mitgründerin Clara Drechsler spricht, die das Magazin Anfang der 90er-Jahre verließ und später als Übersetzerin Romane von unter anderem Nick Hornby, Bret Easton Ellis und Irvine Welsh ins Deutsche übertrug. „Sie war die Beste“, sagt er über den stilprägenden Musikjournalismus der Kölnerin.

Legendär: Das Magazin Spex erschien von 1980 bis 2018. Foto: Lars Christoph

Das Blind Date

Erkennen Sie die Melodie? Die WAZ hat Hendrik Otremba fünf Songs vorgespielt.

„Summer Wine“ von Nancy Sinatra & Lee Hazlewood (1966).

Hendrik Otremba: Ist das Nancy Sinatra?

WAZ: Ja, im Duett mit Lee Hazlewood. Sie haben für Ihr erstes Solo-Album im Duett mit der Sängerin Stella Sommer „Smog in Frankfurt“ gecovert, ein eher unbekanntes Lied von Schlagersänger Michael Holm. Wie kam es dazu?

Ach, den Song haben wir eigentlich schon lange in unserer Clique gehört. Das war so eine Art Geheimtipp.

„Gottseidank nicht in England“ von Fehlfarben (1980).

Hendrik Otremba: Klar: Fehlfarben!

WAZ: Von „Monarchie und Alltag“, das für mich beste deutsche Album aller Zeiten.

Peter Glaser ...

… der österreichische Schriftsteller und Journalist ...

… hat mal gesagt: „Der beste deutsche Roman des Jahres 1980 ist eine Schallplatte - ,Monarchie und Alltag’.“ Damit ist alles gesagt. Sie haben herausgefunden, wie man unverkrampft mit Musik erzählen kann. Und der Sound ist supergeil. Ein fantastisches Album.

Aber nicht Ihr deutsches Lieblingsalbum, oder?

Nein. Das ist eher „1914!“ von Campingsex.

Die frühere Band des „Mutter“-Sängers Max Müller.

Genau. „1914!“ hat mich persönlich immer wieder stark beschäftigt.

„Schwarze Puppen“ von Klaus Kinski (2003).

Ist das Klaus Kinski?

Ja. Auf älteren Messer-Fotos erinnern Sie mich an Kinski.

Als wir mit Messer auf der Bühne noch Sturm-und-Drang-mäßig und drastischer waren, habe ich diesen Vergleich schon mal gehört. Ich hoffe, dass ich mental etwas mehr bei mir bin als Klaus Kinski. Seinen Ausdruck und seine Intensität finde ich beeindruckend. Das gilt aber zum Beispiel auch für Blixa Bargeld. Er hat eine krasse, facettenreiche, aber auch sehr schöne Stimme.

Ich erinnere mich daran, wie Bargeld als Sänger der Einstürzenden Neubauten in den 90er-Jahren in Alfred Bioleks ARD-Kochsendung ein schwarzes Tintenfisch-Risotto gekocht hat.

(Lacht). Ja, das war genial. Spätestens da war er im Mainstream angekommen. Ich fand das großartig, obwohl ich gar keinen Fisch esse ...

Vom Berliner Untergrund über Bioleks Kochsendung in die Hamburger Elbphilharmonie (im Bild): Blixa Bargeld von der Band „Einstürzende Neubauten". Foto: dpa Picture-Alliance / Christian Charisius

„How Much Are They“ von Holger Czukay, Jah Wobble & Jaki Liebezeit (1982).

Ist das Genesis P. Orridge...? Nein, das sind natürlich Holger Czukay, Jah Wobble und Jaki Liebezeit.

Das ist von ihrem gemeinsamen Dub-, Sample- und Elektronik-Album „Full Circle“. Czukay und Liebezeit gehörten einst ja zur Stammformation von „Can“.

Mit Holger Czukay habe ich kurz vor seinem Tod 2017 ein langes Interview geführt. Er hat den mich nachhaltig beeindruckenden Satz gesagt: „Der Mensch braucht Kunstvertrauen.“ Ich hatte damals das Gefühl, dass er mir das mit auf den Weg geben wollte. Das Album ist der Wahnsinn.

„Von Haus aus allein“ von Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs (1998).

Die Hamburger Band hat sich 1986 gegründet und 1999 aufgelöst. 2023 ist die Gruppe - 37 Jahre nach der Gründung - wieder auf Tour gegangen. Können Sie sich vorstellen, im Jahr 2050 mit Messer noch Konzerte zu geben?

Auf jeden Fall. Messer wird es immer geben – das ist der Plan (lacht).

Die Stones stehen mit über 80 Jahren noch auf der Bühne. Hat das noch Würde oder ist das eher peinlich?

Sagen wir mal so: Ich bin froh, dass ich über das Schreiben eine Möglichkeit gefunden habe, als Kunstschaffender würdevoll zu altern.

Die Top 5

Fünf empfehlenswerte Songs von Messer und Hendrik Otremba:

- Messer: „Die kapieren nicht“ und „Tollwut“ (2013), „Der Mann, der zweimal lebte“ (2016), „Versiegelter Dub II“ (2021)

- Hendrik Otremba: „Smog in Frankfurt“ (2023)

„Ich tauchte zu den Ungeheuern“ ist nur noch bis Sonntag, 10. Dezember, im Alten Wartesaal im Bahnhof Herne zu sehen. Und zwar: von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

