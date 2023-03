Deutschlandticket: Das müssen HCR-Kunden jetzt wissen

Herne. Für 49 Euro deutschlandweit mit dem ÖPNV fahren – das ist bald möglich. Die HCR beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Deutschlandticket.

Bald wird es das Deutschlandticket geben. Zum Preis von 49 Euro können Fahrgäste dann mit dem ÖPNV durch ganz Deutschland fahren. Auch das Herner Verkehrsunternehmen HCR wird bald mit dem Verkauf des neuen Tickets, das als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket eingeführt wird, starten. Innerhalb von drei Monaten hatte die HCR im vergangenen Jahr 60.000 9-Euro-Tickets verkauft. Hier beantwortet die HCR die wichtigsten Fragen zum Deutschlandticket:

Was ist das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket ist als bundesweites Ticket im Rahmen des dritten Entlastungspakets des Bundes entstanden. Mit Blick auf die positive Resonanz auf das 9-​Euro-Ticket soll das Deutschlandticket mobile Menschen hinsichtlich der steigenden Energie-​ und Kraftstoffkosten entlasten, teilt die HCR auf ihrer Website mit. Dabei gelte es als umweltfreundliche „Flatrate für den Regionalverkehr“.

Ab wann gilt das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket gilt ab 1. Mai 2023.

Ab wann und wo kann ich das Deutschlandticket kaufen?

Ab 3. April sei das Deutschlandticket über die HCR-App als digitales Ticket auf dem Smartphone oder in den Kunden-Centern in Chipkartenform erhältlich. Der Antrag zum Deutschlandticket stehe zum Download zur Verfügung und könne ausgefüllt an abo@hcr-herne.de zugesendet oder in den Kunden-Centern und Vertriebsstellen abgegeben werden.

Wie teuer ist das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket wird mit einem monatlichen Preis von 49 Euro eingeführt.

Ich besitze bereits ein Abonnement bei der HCR – was nun?

Wenn HCR-Kundinnen und -Kunden bereits ein Abonnement bei der HCR haben, müssten sie aktuell nichts weiter unternehmen. „Wir werden euch in Kürze darüber informieren, dass euer Aboticket automatisch zum Deutschlandticket umgewandelt wird“, so die HCR. Ausnahme: Schokotickets oder Sozialtickets im Abo wechselten nicht automatisch zum Deutschlandticket. „Wenn ihr als Inhaber eines Schokotickets oder Sozialtickets zum Deutschlandticket für 49 Euro pro Monat wechseln möchtet, teilt uns dies bitte mit Angabe eures Namens und eurer Kundennummer an abo@hcr-herne.de mit.“

Wo gilt das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket gelte bundesweit in allen Verbünden und bei allen Nahverkehrsunternehmen. Damit dürften alle Fahrzeuge des Nahverkehrs genutzt werden, also Busse, Straßen-​​, Stadt-​​ und U-​​Bahnen sowie S-​Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse der 2. Klasse. Das Ticket gelte nicht im Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC), auch private Anbieter wie zum Beispiel FlixTrain seien ausgeschlossen.

Kann ich das Deutschlandticket kündigen?

Das Deutschlandticket sei monatlich kündbar. Am einfachsten gehe das per Mail an abo@hcr-herne.de unter Angabe des Namens, der Kundennummer und des gewünschten Kündigungsmonats.

Kann ich mit dem Deutschlandticket weitere Personen oder mein Fahrrad mitnehmen?

Mit dem Deutschlandticket könnten keine weiteren Personen mitgenommen werden. Zur Fahrradmitnahme biete der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Fahrrad-Monatsticket an, das zusätzlich zum Deutschlandticket für 29 Euro im Monat erhältlich ist.

Ist das Deutschlandticket übertragbar?

„Nein, das Deutschlandticket ist personalisiert und kann nicht an Dritte weitergegeben werden“, teilt die HCR mit.

>>>WEITERE INFOS: 9-Euro-Ticket

Der Bund wollte im vergangenen Sommer die Bürgerinnen und Bürger mit dem 9-Euro-Ticket von den steigenden Energiekosten entlasten. Die Aktion galt vom 1. Juni bis zum 31. August 2022.

Bundesweit sind rund 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden.

