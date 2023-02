Deutsch-Holländischer Stoffmarkt macht wieder Station in der Herner Innenstadt.

Stoffmarkt Deutsch-Holländischer Stoffmarkt macht wieder Halt in Herne

Herne. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt macht wieder Halt in der Herner City. Der Veranstalter verspricht eine riesige Auswahl für Nähbegeisterte.

Fans der Handarbeit kommen wieder auf ihre Kosten: Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt findet am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 17 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Herner Innenstadt statt.

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt biete alles, was das Herz einer jeden Nähbegeisterten höherschlagen lasse, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Ob eine schicke Jacke, eine modische Tasche oder ein neuer Schal: Der richtige Stoff dafür liege schon bereit. Kreative Köpfe würden ein farbenfrohes Design aus bunten Knöpfen, niedlichen Tiermotiven und süßen Webbändern gestalten können. So sei auch für die Kinder das passende Outfit oder Accessoire schnell gefunden.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herne: Betrunkener Mann randalierte mit Messer auf Kreuzung

Herner Kindermord: Nachbarin enthüllt erschütterndes Telefonat

„Frechheit“: Mieterhöhungen im Herner Hochauskomplexl

Auch Freunde der Innenraumgestaltung kämen auf ihre Kosten. Das umfangreiche Angebot an Wohntextilien, Deko-Stoffen, Kissen und Vorhängen lasse kaum einen Wunsch offen. Mit etwas Inspiration erstrahlten die eigenen vier Wände in bunten Farben. Abgerundet werde das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Weitere Informationen unter: www.stoffmarkt-expo.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel