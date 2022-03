Deutlich weniger Herner Schüler infiziert oder in Quarantäne

Die Schnelltests in den Klassen in Herne bleiben immer häufiger negativ.

Herne. Die Zahl der Schüler, die infiziert oder in Quarantäne sind, geht in Herne deutlich zurück. Vor drei Wochen waren es noch fast dreimal so viele.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus Herne, die Corona haben, geht deutlich zurück. Das geht aus Zahlen des NRW-Schulministeriums hervor, die dieses wöchentlich veröffentlicht. Demnach konnten zum Stichtag, 23. Februar, insgesamt 677 Schüler aufgrund der Pandemie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Drei Wochen zuvor, zum Stichtag 2. Februar, dem bisherigen Höchststand, waren es noch 1.872.

Die 37 Schulen, die sich an der Abfrage beteiligten, meldeten insgesamt 381 infizierte Schülerinnen und Schüler; 279 waren in Quarantäne ohne selbst erkrankt zu sein. Inwieweit die geänderte Teststrategie an den Grundschulen dabei eine Rolle spielt, bei der nach einem positiven PCR-Pooltest alle Kinder nur noch per Schnelltest nachgetestet werden, wird in der Statistik nicht erfasst. In allen Klassen soll wieder vollständig im Präsenzunterricht unterrichtet worden sein, so meldeten es die Schulen an das Ministerium.

Auch bei denLehrkräften entspannt sich die Lage wieder: 48 von ihnen fielen zum Stichtag aus – 30 davon waren selbst infiziert. Auch hier als Vergleich: Beim Höchststand zwei Wochen zuvor waren 57 Lehrkräfte infiziert, 158 fielen in Zusammenhang mit der Pandemie aus.

