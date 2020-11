Deshalb verlässt die Modekette H&M den Standort Herne

Am Wochenende war die Schließung der Herner H&M-Filiale auf der Bahnhofstraße bekannt geworden. Nun hat das Unternehmen der WAZ den Grund mitgeteilt.

„Die Schließung unseres Geschäfts in Herne erfolgt aufgrund gescheiterter Mietverhandlungen. Sowohl der Vermieter als auch wir waren sehr bemüht, eine Lösung für eine Verlängerung des Mietvertrages zu erzielen. Trotz der langen Verhandlungen ist es uns leider nicht gelungen, eine Miete zu verhandeln, die in einem gesunden Verhältnis zu unserem Umsatz in unserem Geschäft in Herne steht“, teilte ein Sprecher mit.

Miethöhe und -dauer sind im Einzelhandel ein generelles Problem. Gerade Textil-Ketten stehen massiv durch die Internetkonkurrenz unter Druck. Deshalb können (und wollen) sie nicht mehr die Mieten wie in der Vergangenheit zahlen. Außerdem wollen sie keine allzu langen Mietverträge - zum Beispiel über die Dauer von zehn Jahren - mehr abschließen.

Auf dem Schaufenster, das auf die Schließung in Herne hinweist, wird auf Dortmund als nächsten H&M-Standort verwiesen. Doch Gelsenkirchen, Recklinghausen (Palais Vest) sowie Bochum (Innenstadt und Ruhr-Park) sind deutlich näher. Wie es um diese Filialen bestellt ist, wollte H&M nicht mitteilen.