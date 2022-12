Gastronomie Der Morgen in Herne: Diese Cafés bieten schönes Frühstück an

Herne. Guten Morgen Herne! Ausgeschlafen lässt es sich am schönsten mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten. Wir zeigen besondere Cafés dafür.

In Herne lässt es sich an verschiedenen Orten mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten. Die WAZ stellt die schönsten Frühstückscafés in Herne vor.

Handgefertigte Wurstspezialitäten im Wanne-Eickeler Café Weber

Ein Frühstücksbesuch im Wanne-Eickeler Café Weber lohnt sich allein für die Wurstspezialitäten, die der Inhaber Rainer Weber in Handarbeit fertigt. Mit dem „Wanner-Frühstück“ oder dem „Schlemmer-Frühstück“ lässt es sich mit Brötchen und Brot durch Leckereien wie selbstgeräucherten Schinken, frisches Mett oder Salami schlemmen. Auch Lachs-Platten, verschiedene Käsesorten, Rührei und Kaffeespezialitäten hat der Herner Metzger für ein ausgewogenes Frühstück im Angebot. Frühstück gibt es im Café Weber bis 15 Uhr und kostet zwischen 7,90 Euro und 13,90 Euro.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Café Weber“:

Adresse: Heinestraße 4

Telefonnummer: 02325 70730

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8 bis 16 Uhr und Samstag 8 bis 14 Uhr, Ruhetag: Sonntag und Montag

Weitere Informationen unter www.cafe-metzgerei-weber.de

Das Café Weber ist ein echtes Familienunternehmen. Inhaber Rainer Weber führt das Herner Frühstückscafé und die dazugehörige Metzgerei in vierter Generation. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Für ein Frühstücksdate ins Herner Wirtshaus

Wer zu zweit bei einem Frühstück in den Tag starten möchte, ist im Herner Wirtshaus an der richtigen Adresse. Auf der reichhaltigen Platte „Frühstücksdate für zwei“ ist alles zu finden, was es für ein gelungenes Date am Morgen braucht, wie Wurst, Schwarzwälder Schinken, Bergkäse, Blauschimmelkäse, frisches Hausbrot und Bircher Müsli. Dazu gibt es die Wahl zwischen zwei Spiegeleiern oder Naturrührei sowie zwei Gläsern Prosecco oder frisch gepresstem Orangensaft. Die Platte für zwei kostet 23,90 Euro. Daneben gibt es im Wirtshaus noch andere Frühstücksangebote. Frühstück gibt es täglich von 9 bis 12.30 Uhr.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Wirtshaus“:

Adresse: Robert-Brauner-Platz 3

Telefonnummer: 02323 9578707

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 Uhr bis Ende offen

Weitere Informationen unter www.wirtshaus-herne.de

Im Herner Wirtshaus gibt es die üppige Platte „Frühstücksdate für zwei“ - perfekt zum Teilen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Süße Verführung zum Frühstück im Café Ambiente

Zum Frühstück darf es gerne auch mal süß sein? Dann ist das Café Ambiente genau der richtige Frühstücksort. Neben klassischem Frühstück mit frischen Brötchen, Aufschnitt, Käse und Rührei hat das Herner Frühstückscafé morgens auch frische Waffeln oder kleinen Kuchen im Angebot. Die Waffeln gibt es ganz nach Belieben mit Obst wie Erdbeeren, Bananen oder Orangen sowie klassisch mit Eis und Sahne. Klassisches Frühstück und Waffeln gibt es im Café rund um die Uhr. Für 3 Euro bis 6 Euro kann für kleines Geld gefrühstückt werden.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Café Ambiente“:

Adresse: Kirchstraße 68

Telefonnummer: 02323 8993789

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.ambiente-cafe-und-mehr.eatbu.com

Kleine Küchlein oder frische Waffeln mit Obst serviert Inhaber Bahman Ekrami zum Frühstück im Café Ambiente. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Beim Frühstück zwischen Büchern schmökern im Herner Café im Literaturhaus

Wer morgens schon informiert in den Tag starten möchte, kann im Café im Literaturhaus bei einem kleinen Frühstück in aktuellen Tageszeitungen und Magazinen blättern. Die gemütlichen Sitzgelegenheiten und Bücherregale laden bei Koethers & Röttsches außerdem dazu ein, in Romanen und Sachbüchern zu schmökern. Für 2,90 Euro gibt es dort zwei kräftige Bauernschwarzbrote mit Körnern und Rübenkraut, belegt mit Wildblumenkäse oder Frischkäse. Für 3,50 Euro gibt es außerdem mit Schinken oder Käse belegte Brötchen. Für ausreichend Vitamine zum Frühstück gibt es frisch gepressten O-Saft oder eine Auswahl an verschiedenen Fruchtschorlen. Darüber hinaus bietet das Café im Herner Literaturhaus besondere Teespezialitäten wie Matcha Latte oder Chai Latte an.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Café im Literaturhaus“

Adresse: Bebelstraße 18

Telefonnummer: 02323 1476714

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 15 Uhr, Sonntag Ruhetag

Weitere Informationen unter www.literaturhaus-herne-ruhr.de/cafe

Belegte Brote mit Wildblumenkäse oder Frischkäse werden zum Frühstück im Herner Café im Literaturhaus serviert. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Auf türkische Weise durch das Frühstücksbuffet schlemmen im Café Tezman Bacalar Firini

Börek, Cigköfte und Baklava. Diese und weitere türkische Spezialitäten werden zum Frühstück im Café Tezman Bacalar Firini aufgetischt. Das Herner Frühstückscafé in Wanne bietet montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14.30 Uhr ein üppiges Frühstücksbuffet für 12 Euro an. Darin inbegriffen ist neben selbst gemachten türkischen Köstlichkeiten auch eine Auswahl an Getränken wie Chai Tee, Orangensaft und Kaffee. Das Herner Frühstückscafé ist außerdem als Bäckerei für typisch türkische Backwaren bekannt.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Tezman Bacalar Firini“

Adresse: Hauptstraße 296

Telefonnummer: 02325 9618778

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 6.30 bis 22.30 Uhr

Weitere Informationen unter www.facebook.com/tezmanbacalarfirini/

Im Herner Frühstückscafé Tezman Bacalar Firini gibt es ein üppiges Frühstücksbuffet mit türkischen Spezialitäten. Inhaberin Behire Baca zeigt Kekse namens Kurabiye. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Frühstück „to go“ gibt es in Herne bei der Bäckerei Brinker

In der Bäckerei Brinker gibt es eine große Frühstücksauswahl à la carte mit verschiedenen Variationen von Frühstücksplatten mit frischen Brötchen und Aufschnitt. Alle Angebote à la carte gibt es auch „to go“. Besonders beliebt sei laut Filialleiterin Cindy Tullius (34) das Frühstück „Fit in den Tag“. Dabei gibt es zwei Körnerbrötchen mit einer Portion Rührei, dazu Gouda, Kochschinken, Salami oder Putenbrust. Außerdem gibt es ein Glas Orangensaft und ein Heißgetränk nach Wahl. In Herne hat die Bäckerei Brinker acht Filialen. Für die Frühstücks-Serie hat die WAZ-Redaktion die Filiale an der Straße des Bohrhammers besucht. Frühstück gibt es bei Brinker zwischen 3,95 Euro und 19,90 Euro.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Bäckerei Brinker“:

Adresse: Straße des Bohrhammers 2

Telefonnummer: 02323 1760710

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 6 bis 20 Uhr, Sonntag 7 bis 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.brinker.de

Zum Frühstück gibt es bei der Bäckerei Brinker unter anderem belegte Brötchen, Pancakes oder Paninis. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Frühstücken „wie bei Muttern“ in der Genussdiele Berger

Gut bürgerliche Hausmannskost – dafür steht die Genussdiele Berger in Herne-Eickel. Wer für ein Frühstück die Genussdiele besucht, bekommt dort selbst gebackenes Brot wie Stuten, Mehrkornbrot mit Tomaten und Zwiebeln oder Walnussbrot. Gegessen wird im Herner Frühstückscafé „wie bei Muttern“. Zum Frühstück gibt es entweder à la carte das süße Frühstück mit Brötchen, Stuten, Marmelade und frischem Kaffee oder das große Frühstück mit Schinken, Wurstaufschnitt, Käse und einem gekochten Ei. Das Frühstück kann auch nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Für 5,50 Euro gibt es das süße Frühstück, für 9,50 Euro das Große. Außerdem gibt es einiges zu entdecken: Vintage Möbel wie alte Pendeluhren, Zinnteller oder altmodische Kaffeetassen machen die urig-rustikale und gemütliche Atmosphäre aus.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Genussdiele Berger“:

Adresse: Schultenhof 5

Telefonnummer: 02325 6432534

Öffnungszeiten: Montag 12 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr, Sonntag Ruhetag

Weitere Informationen unter www.genussdiele-berger.metro.biz

Die Inhaber Peter und Brigitte Berger bieten in der Genussdiele Berger Frühstück in urig-rustikaler Atmosphäre. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Frühstücken wie in einem Wiener Kaffeehaus im Café Wiacker

Mit den funkelnden Kronleuchtern, den rot-gepolsterten Stühlen und den massiven Holztischen fühlt es sich im Café Wiacker an, als sei man im Wien einer vergangenen Zeit. Als Konditorei ist das Herner Café eigentlich für seine Torten bekannt. Doch dort lässt es sich auch gut frühstücken. Mit Sekt, Säften oder Kaffee werden im Café Wiacker reichhaltige Platten zum Frühstück serviert. Beliebt sei etwa das „Männerfrühstück“ mit Rostbratwürstchen, Rührei und knusprigem Speck, so Inhaber Frank Wiacker. Daneben gibt es noch weitere Frühstücksangebote. Frühstück gibt es dort in einer Preisspanne von 2,70 Euro bis 12,50 Euro.

Alle Informationen zum Herner Frühstückscafé „Café Wiacker“:

Adresse: Neustraße 1

Telefonnummer: 02323 51109

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr, Montag Ruhetag

Weitere Informationen unter www.wiacker.de

Der Inhaber Frank Wiacker beschreibt das Café Wiacker vom Stil wie das eines Wiener Kaffeehauses. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

