Der Juni brachte Herne einen Mix aus Sonne und Regen

Herne. Der Juni bescherte Herne ein sehr abwechslungsreiches Wetter mit viel Wärme, Sonne und Regen – das geht aus dem aktuellen Wetterbericht hervor.

Nach dem nass-kalten Mai hat der Juni gleich gezeigt, dass er traditionell in Herne den Sommer einleitet. Die Temperaturen stiegen im Laufe des Monats in rekordverdächtige Dimensionen, auch die Sonne schien überdurchschnittlich lange. Dennoch präsentierte sich das Wettergeschehen mit Tiefausläufern mit Gewittern und ausgeprägten Regenschauern wieder wechselhaft.

Der Juni 2021 war der zweitwärmste Juni seit 1990

Gleich am 1. Juni stieg die Tageshöchsttemperatur auf über 25 Grad und bescherte einen Sommertag. Danach pendelten die Höchsttemperaturen zwei Wochen lang zwischen 20 und 29 Grad, bevor direkt zu Beginn der zweiten Monatshälfte eine kleine Hitzeperiode einsetzte. An vier Tagen hintereinander zeigte das Thermometer der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule Temperaturen von über 30 Grad an. Diese vier Hitzetage ließen auch nachts die Temperaturen kaum sinken, so dass sie dreimal in Folge über 20 Grad lagen und somit diese Nächte als tropische Nächte klassifiziert werden können.

Der 20. Juni brachte ein paar Schauer - bei noch immer hohen Temperaturen um die 27 Grad. In den folgenden zwei Tagen ließ ein Tief die Höchsttemperaturen auf 17 (!) Grad abstürzen. Danach schwankten sie bis zum Monatsende zwischen 20 und 25 Grad. Trotz des wechselhaften Temperaturverlaufs war dies der zweitwärmste Juni seit 1990.

Passend zu den hohen Temperaturen schien die Sonne mit 244 Stunden überdurchschnittlich lange. Dies sind immerhin etwas mehr als acht Stunden am Tag und über den Monat verteilt 40 Stunden mehr als zu erwarten gewesen wären. Neben der ausgiebigen Sonne setzten sich immer wieder Wolken in Herne durch, die aus westlicher Richtung kommend feuchte, atlantische Luftmassen mitbrachten. Diese entluden fast 100 Liter Regen je Quadratmeter über Herne, besonders in den letzten vier Tagen des Monats, an denen knapp 50 Prozent fielen. Gleichwohl stellten sich keine Unwetter ein, insgesamt regnete es fast 20 Liter je Quadratmeter mehr als sonst.

Zusammengefasst bescherte der Juni Herne ein sehr abwechslungsreiches Wetter mit viel Wärme, Sonne und Regen – also idealen Bedingungen für die Vegetation.

Die Wetterstation wurde 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule installiert. Die von ihr ermittelten Daten werden zunächst von Schülerinnen und Schülern durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2019 - ermittelt vom Wetteramt in Essen und veröffentlicht auf www.wetteronline.de - ausgewertet. Den endgültigen Bericht schreibt ihr Lehrer Joachim Lilei. Tagesaktuelle Werte der Wetterstation: https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm

