Der Herner OB und die Sache mit dem Schnitzelbrötchen

Herne Warum ein Schnitzelbrötchen-Foto große Symbolkraft besitzt, wieso bei Grünen-Empfängen in Herne neuerdings Gefahr droht: das Politgeflüster.

Der Duracell-Dudda

Nein, Frank Dudda kommt nach wie vor nicht bei allen Menschen in Herne gut an. Was allerdings niemand bestreiten kann: Der Oberbürgermeister ist - manche sagen: einem Duracell-Häschen gleich - seit seiner Wahl im Juli 2015 unermüdlich im Einsatz für seine Heimatstadt. Symbolhaft für dieses Engagement steht ein Schnappschuss, den der WAZ-Fotograf jüngst beim offiziellen Denkmal-Termin an Heike‘s Kiosk in Sodingen gemacht hat. Zu sehen ist ein vom Regen gezeichneter OB im Kampf mit

Veganer Fleischersatz wird immer beliebter Schnitzelbrötchen Video: Vermischtes, Leute, Freizeit, Modernes Leben, Wirtschaft und Finanzen, Umwelt

, Coffee to go, Dokumentenmappe, Schirm und der Tatsache, dass auch er nur zwei Hände hat (siehe oben).

Solche Bilder und wohl noch viel mehr einige Erfolge - Polizeihochschule, Arbeitsmarkt, Firmenansiedlungen - werden auch in der von Duddas Genossin Karin Welge regierten Nachbarstadt Gelsenkirchen registriert, wie auf Facebook immer wieder mal zu lesen ist. Ein Gelsenkirchener Geschäftsmann teilte auf seiner Facebook-Seite nun sogar Duddas Weihnachtsansprache, versehen mit dem süffisanten Hinweis: „Na, da bin ich mal sehr gespannt auf den Beitrag von Frau Welge“. Ob die Gelsenkirchener Fan-Fraktion eigentlich weiß, dass der Herner OB neben Schnitzelbrötchen und Seilbahnen unter anderem auch die Borussia aus Dortmund mag?!

Karriereknick statt Sprungbrett?

Und noch eine Frage drängt sich in diesen Tagen auf: Weiß die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) eigentlich, dass sich Herne möglicherweise vom Sprungbrett zum - Achtung: Wortneuschöpfung - Karriereknicker entwickelt hat?

2016 war Robert Habeck (links) beim Maiempfang Gast von Thomas Reinke und der Grünen-Ratsfraktion in der Alten Druckerei in Herne. Anschließend machte er Karriere. Foto: Isabel Diekmann | infinity images / WAZ

Hintergrund: Nach Jahresempfängen der Herner Grünen-Ratsfraktion war in den vergangenen Jahren zu beobachten, dass die jeweiligen Gäste karrieretechnisch durchgestartet sind. Robert Habeck stieg vom Landesminister in Schleswig-Holstein zum Grünen-Co-Chef und Vizekanzler auf, Springer-Journalist Robin Alexander zum Bestseller-Autor und NRW-Parteichef Felix Banaszak zum Bundestagsabgeordneten. Im Mai 2023 war der neue NRW-Justizminister Benjamin Limbach zu Gast beim Grünen-Empfang im Veranstaltungszentrum Gysenberg. Anschließend setzte jedoch das genaue Gegenteil des im Frühjahr vom Politgeflüster noch prognostizierten Karrieresprungs ein: Limbach steht wegen eines - sagen wir mal: unkonventionellen - Eingriffs in ein Besetzungsverfahren für den Spitzenposten am Oberverwaltungsgericht Münster massiv in der Kritik und als Minister sogar auf der Kippe. Was das alles mit Mona Neubaur zu tun hat? Die Herner Grünen haben in diesen Tagen „Save the date“-Postkarten mit dem Hinweis auf den Fraktions-Empfang am 14. Mai mit der NRW-Wirtschaftsministerin verschickt.

