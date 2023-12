Die Herner Feuerwehr rückte am 2. Weihnachtstag zur Unterstützung eines Hochwassereinsatzes aus. (Symbolbild)

Hochwasser Deichbruch-Gefahr in Hamm: Herner Feuerwehr im Einsatz

Herne „Auf Sie ist Verlass“: Zwei Tage nach dem Weihnachtsbesuch des OBs trat die Feuerwehr Herne mal wieder den Beweis an - beim Hochwassereinsatz.

„Auf Sie ist Verlass!“: Das waren die Worte von Oberbürgermeister Frank Dudda an Heiligabend bei seinem Besuch der beiden Herner Rettungs- und Feuerwachen und der Leitstelle. Nur zwei Tage später trat die Feuerwehr (mal wieder) den Beweis an, als sie zur Unterstützung eines Hochwassereinsatzes ausrückte.

Hernes OB Frank Dudda besuchte an Heiligabend traditionell die Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Herne

Am Dienstagmorgen machten sich 25 Einsatzkräfte der Herner Feuerwehr Herne auf den Weg nach Hamm, so berichtet die Leitstelle. Vor Ort unterstützten sie mit Kolleginnen und Kollegen aus Bochum die Sicherung eines Deiches.

Bereits am Montag hatten Feuerwehrleute aus anderen NRW-Städten wie Dortmund, Schwelm und Witten Einsatzkräfte vor Ort bei anhaltendem Dauerregen unterstützt, berichtete der WDR. Dort drohe der Bruch eines Damms der Lippe: Am Abend des 1. Weihnachtstags seien mehrere Löcher in dem Schutzdeich entdeckt worden.

