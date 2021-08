Defekte Gasleitung: Herner Feuerwehr rettet Ehepaar

Herne. Wegen einer defekten Gasleitung ist die Herner Feuerwehr am Freitag ausgerückt. Das Ehepaar konnte ins Sicherheit gebracht werden.

Die Herner Feuerwehr ist am Freitagmittag, 6. August, zu einem Gebäude mit auftretendem Gasgeruch gerufen worden. Der betroffene Bereich war nach Aussagen des Ehepaares im Keller des Einfamilienhauses.

Nachdem die Feuerwehr das Ehepaar im Freien in Sicherheit gebracht hatte, ist ein Trupp unter schwerem Atemschutz in den Keller gegangen. Dort wurde die Gasleitung abgesperrt und die Stadtwerke Herne wurden zur Einsatzstelle gerufen, teilt die Feuerwehr mit.

Da die Eheleute wohlauf waren, konnten beide am Haus verbleiben. Die gesicherte Einsatzstelle wurde an die Stadtwerke Herne übergeben. Kurze Zeit darauf rief die Ehefrau bei der Feuerwehr an, um sich für das schnelle Eintreffen der Feuerwehr zu bedanken. Die präventiven Maßnahmen haben sich gelohnt, da tatsächlich ein Fehler in der Gasleitung ermittelt werden konnte, so die Aussage der Ehefrau.

