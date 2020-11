Die Feuerwehr Herne musste am Montag wegen einer eingestürzten Decke in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

Unglück Decke in Mehrfamilienhaus in Herne stürzt plötzlich ein

Herne. In einem Haus in Wanne-Eickel ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses die Decke eingestürzt. Die Wohnung wurde für unbewohnbar erklärt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Dürerstraße in Wanne-Eickel ist am Montagnachmittag eine Decke eingestürzt. Wie die Feuerwehr Herne mitteilt, wurde sie um 16.33 Uhr zu der Unglücksstelle gerufen.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte bereits von den Mietern der betroffenen Wohnung am Hauseingang erwartet. Die Mieter schilderten laut Feuerwehr einen plötzlichen Einsturz einer Decke im Schlafzimmer im 3. OG. In der Wohnung wurde festgestellt, dass eine abgehängte Decke und Teile der darüber liegenden Deckenkonstruktion eingestürzt sind.

Wohnung nach Deckeneinsturz unbewohnbar

Durch einen Statiker des Technischen Hilfswerkes wurde die Deckenkonstruktion begutachtet. Da ein Einsturz von weiteren Deckenteilen nicht auszuschließen ist, wurden die Wohnungen im 3. OG für unbewohnbar erklärt, so die Feuerwehr weiter.

Der Mieter der betroffenen Wohnung konnte in einer leerstehenden Wohnung im selben Gebäude untergebracht werden. Da die Gebäudestruktur unbeschädigt ist, können die Wohnung in den anderen Etagen weiterhin genutzt werden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

