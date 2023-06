Debatte um Stadtterrassen: Herne ruft einen Wettbewerb aus

Herne. Die nächste Kursänderung: Fürs Projekt „Herner Stadtterrassen“ plant die Verwaltung nun einen Wettbewerb. Wie dieser aussehen soll.

Neue Wendung in der kurzen, aber schon sehr wechselreichen Geschichte „Stadtterrassen für Herne“: Oberbürgermeister Frank Dudda hat am Dienstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses angekündigt, dass die Stadt nun einen Wettbewerb ausrufen wolle.

Das berichtet Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Anfrage der WAZ. Die Verwaltung starte in Kürze diesen Wettbewerb, in dem Interessenten Standorte und Konzepte für die Bespielung der Stadtterrassen im Herner Stadtgebiet einreichen können. Mehr Details sollen in Kürze vorgestellt werden.

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung werde dann zeitnah eine Auswahl treffen. „Das soll alles möglichst schnell über die Bühne gehen, weil ja das Interesse besteht, in diesem Jahr zu starten“, so Hüsken.

Was bisher geschah: Im Januar kündigte die Verwaltung an, in einem Modellversuch Stadtterrassen in Herne aufstellen zu wollen. An bis zu drei Stellen sollten Parkplätze in sogenannte Superspots umgewandelt werden. Diese bestehen aus Holzdecks, auf denen beispielsweise Bänke, Außengastronomien oder Beete für Urban Gardening Platz finden können. Im Sommer 2023 sollte dieses in anderen Städten bereits erprobte Experiment starten.

Gekippt I: der Parkstreifen (re.) an der Musikschule Gräffstraße. Foto: Uwe Ernst / WAZ

Für die ersten Pläne gab es einige Verbesserungsvorschläge beim Konzept, aber unterm Strich großes Lob. Das änderte sich schlagartig mit der Benennung eines Standorten für Stadtterrassen: Der von der Verwaltung benannte Parkstreifen vor der Musikschule an der Gräffstraße fiel im Planungsausschuss durch. Begründung: „Zu weit ab vom Schuss“. Auf Vorschlag der SPD entschied sich das Gremium für Parkbuchten vor dem Amtsgericht am Rathaus.

Gekippt II: der Standort Bebelstraße in Herne-Mitte. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Das wiederum gefiel kurz darauf dem Ausschuss für Digitalisierung, Infrastruktur und Mobilität nicht, der sich stattdessen für einen Bereich vor der Wiese des Mahnmals Bebelstraße in Herne-Mitte entschied. Die Bezirksvertretung Herne-Mitte sollte in der Sitzung am 1. Juni grünes Licht geben. Dann die nächste Überraschung: Das Thema stand im Bezirk gar nicht auf der Tagesordnung. Offizielle Begründung der Stadt: Es müsse zunächst noch eine Prüfung über die Zuständigkeit der zu beteiligenden politischen Gremien stattfinden. Und nun also ein Wettbewerb - vorausgesetzt, Stadt und/oder Politik überlegen es sich nicht erneut anders.

