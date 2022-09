Debatte um Erhalt der Herner Hallenbad-Mosaike eskaliert

Herne. Sind die Mosaike im Hallenbad Eickel erhaltenswert? Darüber ist in Herne ein erbitterter Streit entbrannt, bei dem die NS-Zeit eine Rolle spielt.

Sind die beiden Mosaike des heimischen Künstlers Edmund Schuitz (1913-1992) im Hallenbad Eickel erhaltenswert? Die SPD im Bezirk Eickel hat diese Frage vor dem Hintergrund des drohenden Abrisses des Bades vor knapp fünf Jahren eindeutig mit ,Ja’ beantwortet und eine entsprechende Initiative gestartet. Die Stadt hielt sich dagegen fortan öffentlich weitgehend bedeckt. Nachdem die Verwaltung vor vier Monaten im Kulturausschuss auf eine politische Anfrage nach dem „Stand der Planungen für den Erhalt“ überraschend mitteilte, dass Schuitz von 1936 bis 1945 Mitglied der NSPDAP war, droht die Debatte zu eskalieren.

Vorwurf: Stadt will Erhalt der Mosaike verhindern und Kunst „vernichten“

Aus Sicht der Schuitz-Nachfahren bzw. des von ihnen eingeschalteten Historikers und früheren Denkmalpflegers Hans H. Hanke hat die Eskalation allerdings längst stattgefunden, ausgelöst durch die Verwaltung. Ihr Vorwurf: Obwohl Schuitz „kein Nazi war“, bringe die Stadt das Argument der NSPDAP-Mitgliedschaft vor, um den kostspieligen Erhalt der Putzmosaike zu verhindern und damit Kunst in öffentlichem Besitz zu „vernichten“. Und auch das werfen Hanke und Ingeborg Müller-Schuitz, die Tochter des Künstlers, der Stadt vor: Die Politik sei im Mai im Kulturausschuss „unvollständig und unzureichend“ informiert worden.

Ingeborg Müller-Schuitz setzt sich für den Erhalt von zwei Hallenbad-Mosaiken ihres Vaters Ednumd Schuitz ein. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die Kulturverwaltung hatte im Ausschuss unter anderem erklärt, dass die Rolle Schuitz’ in der NS-Zeit „kritisch zu betrachten“ sei. Und: Die durch einen Zufallsfund in einem Archiv entdeckte NSDAP-Mitgliedschaft des Künstlers sei „massiv förderschädlich“, sprich die Chance auf finanzielle Unterstützung durch das Land sei erheblich gesunken. Die Kosten für den Erhalt der in den 50er-Jahre erschaffenen Wandmosaike werden derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Bereits in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag, 21. September (ab 16 Uhr in den Flottmann-Hallen), werden die Mosaike erneut Thema sein, wenn auch wohl nur am Rande: In einer Anfrage rückt die Linken-Fraktionsvorsitzende Veronika Buszewski Kontroversen in den Mittelpunkt, die offenbar 2018 innerhalb der Stadtverwaltung über den Denkmalwert des Hallenbads Eickel geführt worden waren. loc

