Dealer geschnappt: Herner versteckt Drogen sogar im Mund

Dortmund/Herne. Zivilfahnder haben am Dortmunder Hauptbahnhof einen Dealer aus Herne geschnappt. Sogar in seinem Mund hatte der 22-Jährige Drogen versteckt.

Bundespolizisten haben am Dortmunder Hauptbahnhof einen Herner (22) erwischt, der größere Mengen an Drogen bei sich hatte.

Gegen 20 Uhr, so meldet die Polizei, beobachteten Zivilkräfte der Bundespolizei am Donnerstag, 28. September, am Nordausgang des Hauptbahnhofs zwei Männer, die Drogen verkauften, darunter der Herner. Während ein 34-jähriger weglief, später aber geschnappt wurde, konnte die Beamten den 22-Jährigen noch vor Ort an den angrenzenden Grünflächen stellen. Die Einsatzkräfte fesselten ihn und brachten ihn zur Bundespolizeiwache.

Bei der Durchsuchung des Herners fanden die Polizeibeamten ein Verschlusstütchen Marihuana und fünf Ecstasy-Tabletten. Damit nicht genug: Im Mundraum des Mannes fanden sie ein „Bubble“ mit Kokain. Zudem führte der 22-Jährige Geld in „szenetypischer Stückelung“ mit sich.

