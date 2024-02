Die Kitas in Herne sind im Jahr 2022/23 häufiger dicht geblieben.

Kitas Daten zeigen: Herner Kitas an Öffnungstagen häufig dicht

Herne Viele Eltern hatten es schon im Gefühl: Die Kitas in Herne haben auch an regulären Öffnungstagen oft geschlossen. Die Zahl ist nochmal gestiegen.

Kitas in Herne haben auch an regulären Öffnungstagen vergleichsweise oft geschlossen. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamtes IT.NRW. Demnach hatten Kitas in Herne zwischen März 2022 und März 2023 im Schnitt 21,9 Tage zu. Das sind 3,1 Tage mehr als noch im Vorjahr, als die Situation wegen Corona eigentlich noch angespannter war.

Damit liegt Herne im negativen Sinne ganz weit vorne. In Bochum lag die Zahl beispielsweise nur bei 16,6, in Gelsenkirchen bei 18,6. Schlechter ist sie hingegen in Essen mit 22,7 Tagen. Im NRW-Schnitt blieben die Kitas 20,5 Tage geschlossen, obwohl sie eigentlich geöffnet wären. Auch das ist eine Zunahme zum Vorjahr um gut einen Tag.

Als Schließtage werden in der Statistik alle Tage gezählt, an denen eine Einrichtung zum Beispiel wegen Ferien, Teamfortbildungen oder Krankheiten geschlossen war, obwohl sie eigentlich regulär geöffnet gewesen wäre. Stundenweise Schließungen von Einrichtungen werden laut IT.NRW nicht erfasst.

