„Das Wunder in der Kaue“

Zweimal in der Woche findet auf der Bühne vor dem großen Tannenbaum das Theaterstück „Das Wunder in der Kaue“ statt.

Der ehemalige Bergmann Heinz will in der Kaue das Licht ausmachen, als er dort ein hübsch weihnachtlich verpacktes Paket liegen sieht. Schon lange hat er einen Verdacht. Und da ist auch so ein komisches Geräusch, das er hier noch nie gehört hat. Und was ist da hinten in der Ecke? Ist das etwa ein Weihnachtswichtel? Gemeinsam mit den Besuchern des Cranger Weihnachtszaubers versucht er, das Rätsel zu lösen.

Zu sehen ist das Stück montags und freitags um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr.