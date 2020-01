Das sagen IHK und Kreishandwerkerschaft

Und so blicken die IHK Mittleres Ruhrgebiet und die Kreishandwerkerschaft auf das kommende Jahr.

IHK Mittleres Ruhrgebiet

„Die Arbeitslosenquote in Herne ist unter die 10-Prozent-Marke gesunken, die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen ist ein weiteres Jahr in Folge spürbar gestiegen, und trotz weltweiter Negativschlagzeilen ist die Lage und Stimmung in den Unternehmen nach wie vor positiv, wie unsere letzte Konjunkturumfrage gezeigt hat. Dies alles macht die starke Basis aus, auf der Herne im Jahr 2020 weiter aufbauen kann“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Eric Weik.

Der Ausbau von A 42 und A 43 werde den Logistikstandort Herne noch attraktiver machen, gleichzeitig müsse die Entwicklung der Industriebrachen konsequent fortgesetzt werden, müsse die Nähe zur Wissenschaft noch nachhaltiger gesucht werden. Herne solle dabei bereit sein, groß zu denken – und sich ausdrücklich auch als Standort innovativer Unternehmen anbieten. Mit mutigen Projekten. In diesen Punkten könne sich OB Dudda auf die IHK als Partner verlassen.

Was die IHK darüber hinaus im Fokus habe: Die Herner Unternehmen und Ausbildungsplatzbewerber passgenau zusammenzubringen.

Kreishandwerkerschaft Herne/Wanne-Eickel

Martin Klinger, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, bringt die Erwartungen auf diesen Nenner: „Weiter gute Lage, aber vorsichtigere Erwartungen.“

Bei den Betriebe sorgten weniger konjunkturelle, sondern primär politische Rahmenbedingungen für Verunsicherung. Das seien handelspolitische Risiken und politische Leitentscheidungen zur Energieversorgung auf der einen Seite, wie auch die Verunsicherung über mögliche Fahrverbote und Nachrüstmöglichkeiten für Dieselfahrzeuge, oder auch die Unklarheit über klimapolitische Förderinstrumente und technologische Vorgaben für die Energieversorgung und Gebäudesanierung auf der anderen Seite. Allerdings gebe es auch positive Signale, wie die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Gewerken.

Klinger weist darauf hin, dass der Fachkräftemangel auch im Handwerk immer stärker spürbar sei. Dies würde dazu führen, dass die tatsächlichen Beschäftigungspotenziale am Arbeitsmarkt wohl nicht in theoretisch möglicher Höhe ausgeschöpft werden können. Daher werde es leider nicht zu einer noch höheren Beschäftigungsdynamik im Handwerk kommen, ein moderater Beschäftigungsaufbau sei aber dennoch zu erwarten.