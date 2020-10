Das planen die Herner Jugendtreffs für die Herbstferien

Die Kinder- und Jugendtreffs in Herne haben sich für die Herbstferien vom 12. bis zum 23. Oktober etwas einfallen lassen. Hier eine Auswahl.

Spielezentrum

In der ersten Ferienwoche (12. bis 15. Oktober) lautet das Thema „Nachhaltigkeit“: Was schaffen selbstgebaute Windräder und wie funktioniert Solarenergie? Was versteckt sich hinter „guter“ Schokolade? Ein junger Umwelt-Experte aus der 6. Klasse gibt Auskunft. In der zweiten Ferienwoche (19. bis 22.) dreht sich alles um das Thema „Weltraum“. Wann leuchtet der Mond? Warum funkeln die Sterne? Wie funktioniert eine Rakete? Die kostenfreien Angebote richten sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren: Montag bis Donnerstag, 14 bis 18 Uhr. Anmeldung erforderlich beim Spielezentrum, Jean-Vogel-Straße 17, Susanne Klaus, 02323 / 46 04 18 oder www.spielezentrum.de oder info-spz@spielezentrum.de.

Teilnehmerzahlen begrenzt Die Teilnehmerzahlen für die Ferienangebote sind wegen der Coronakrise begrenzt, in den meisten Einrichtungen ist deshalb eine Anmeldung erforderlich. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden laut Stadt eingehalten.

Der Heisterkamp

Der Heisterkamp lädt Kinder in der ersten Ferienwoche (12. bis 15. Oktober) zur Naturrallye im Park ein, inklusive Herbstolympiade, Holzwerkstatt und Kartoffelfeuer. Am Mittwoch, 14. Oktober, wird Minigolf im Sportpark gespielt. In der zweiten Ferienwoche wird für die Party zum Ferienabschluss am Donnerstag gebastelt, es werden Kürbisse ausgehöhlt und Lichterketten gefertigt. Spiel und Spaß auf dem Außengelände ergänzen das Programm - mit Großspielgeräten, Gokarts und der Seilbahn. Die Älteren grillen am Herbstfeuer, werden kreativ, backen Pizza, chillen, kickern, darten und zocken mit der PS 4. Anmeldung: Der Heisterkamp, Heisterkamp 62, 02325 / 37 5591, derheisterkamp@herne.de. Öffnungszeiten für Kinder von sechs bis zwölf Jahre: Montag, Dienstag und Donnerstag, 14 bis 17.30 Uhr, Jugendliche ab 13 Jahre, Montag und Donnerstag, 18.30 bis 21.30 Uhr, Freitag 17 bis 21.30 Uhr.

Am Freibad

Ab Dienstag, 13. Oktober, stehen von 14.30 Uhr bis 18 Uhr (Teenies bis 19 Uhr) täglich wechselnde Aktivitäten auf dem Programm, zum Beispiel Laternenbasteln, Herbstspaziergang, Fußball auf dem Bolzplatz oder Torwandschießen. In der zweiten Ferienwoche ab 20. Oktober wird mit Herbstblättern gebastelt, eine Stadtteilrallye steht an und eine Gespensterparty. Kontakt: Kinder- und Jugendtreff „Am Freibad“, Am Freibad 30, 02325 / 50621, www.jugendtreff-am-freibad.de.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp

Klassiker im Herbst: Stockbrot am Feuer - auch auf dem Abenteuerspielplatz Hasenkamp. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Am Hasenkamp ist in der ersten Ferienwoche Hüttenbau angesagt, es werden Holzflieger, Herbstdeko und Fensterbilder gebastelt. Am Freitag gibt es Stockbrot am Feuer. Die ganze Woche läuft außerdem der Kulturrucksackworkshop „Ich und mein Holz!“ (ab zehn). Für eine Talentshow wird in der zweiten Ferienhälfte trainiert, Speckstein und Windmühlen sind weitere Themen der Woche, die am Freitag wieder mit einem Kartoffelfeuer endet. Geöffnet für Kinder von sechs bis elf Jahren von Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr. Eltern mit Kleinkindern bis fünf Jahre von Montag bis Freitag, 10 bis 12.30 Uhr; Teenies ab zwölf Jahre von Dienstag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Wochenweise Anmeldung beim Abenteuerspielplatz Hasenkamp, Im Hasenkamp 24, 02325 / 44082, asp@herne.de, www.herne.de/asp-hasenkamp.

Die Wache

Unter dem Motto „Ritsch, ratsch, rutsch - werken, bewegen, kreativ ausleben“ können Kinder in Sodingen im Kinder- und Jugendzentrum „Die Wache“ ihre Ferien verbringen. Folgende Angebote sind für die zwei Ferienwochen angedacht: Holzwerkstatt, Action Painting, Frisbeegolf, Kleinausflüge in den Gysenbergpark. Öffnungszeiten: 12. bis 15. Oktober, Montag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr und 20. bis 23. Oktober, Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr (Teenies). Unter dem Motto „Really tasty – nur das Beste!“ können die Teilnehmenden ihr Angebotsprogramm mitbestimmen. Ideen bisher: Do it yourself-Lampenschirme, Plotten, Slime und Stencil, Slackline, Geocaching, Frisbeegolf. Anmeldung erforderlich: „Die Wache“, Mont-Cenis-Straße 292, 02323-61428, diewache@herne.de, www.herne.de/diewache.

Stadtteilzentrum Pluto

Stelzen-Bau ist im Pluto in der ersten Ferienwoche am Montag und Dienstag angesagt, gefolgt von Entspannungsangeboten und Actionpainting. In der zweiten Woche werden umweltfreundliche Reinigungsmittel selbst gemacht, außerdem stehen ein Theaterworkshop und eine Fahrt zur Kletterhalle Neoliet auf dem Plan. Jugendliche ab 14 Jahren sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18 bis 21 Uhr willkommen. „Ist diese Welt noch zu retten?“ fragen sie sich in der Philosophiestunde am Montag. „Open Mic“ und eine Diskussion über Rassismus sind weitere Schwerpunkte der Woche. Kontakt: Stadtteilzentrum Pluto, Wilhelmstraße 89a, 0 23 25 / 65 56 57, pluto@herne.de.