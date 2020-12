Das Herner Novemberwetter: Sehr sonnig und wieder zu trocken

Die Sonne schien häufig im November in Herne: Das Bild entstand am 18. November auf der Plutohalde. Im Hintergrund ist der Förderturm zu sehen.

Herne. Viel Sonne, wenig Regen und relativ warm. Dies widerspricht eindeutig dem Image dieses Monats als feucht-kalter und trüber erster Wintermonat.

Fast wäre Herne am 2. November mit einer Tageshöchsttemperatur von 19,4 Grad noch in den Genuss eines Sommertages gekommen, in den folgenden drei Wochen pendelten sich die jeweiligen Tageshöchstwerte um die 15 Grad ein. Dies führte dazu, dass die monatliche Tageshöchsttemperatur 3,2 Grad über dem langjährigen Vergleichswert lag, obwohl die Temperaturen an den restlichen zehn Tagen beständig unter zehn Grad, in den letzten drei Tagen sogar unter fünf Grad fielen.

Da es auch nachts mit durchschnittlich fünf Grad etwas wärmer als sonst war, übertraf die absolute Monatstemperatur mit 8,4 Grad den Durchschnittswert der vergangenen 30 Jahre um 1,6 Grad. Obwohl es insgesamt warm war, sanken in vier Nächten die Tiefsttemperaturen unter die Frostgrenze, was aber nicht ungewöhnlich in einem November ist.

Verursacht wurde die Wärme tagsüber durch die (Winter-)Sonne, die zwar wenig intensiv, dafür aber rekordverdächtig lang und häufig schien. 103 Stunden Sonnenscheindauer registrierte die Wetterstation – zu erwarten wären 60 Stunden gewesen. So lange schien die Sonne in Herne noch nie in einem November seit Beginn dieser Messungen 1992.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings, der sich in Herne in fast allen Monaten dieses Jahres einstellte: Mit 34,6 Litern je Quadratmeter fiel nur etwas mehr als ein Drittel der Regenmenge, die üblich ist. Deshalb war dieser November der dritttrockenste in den vergangenen 30 Jahren.

Diesmal lag die Anzahl der Regentage mit zehn unter dem Vergleichswert von 13,4 Tagen. Es fällt auf, dass über 80 Prozent dieser (geringen) Regenmenge an drei Tagen fiel: zu Beginn, in der Mitte - und am Ende. Am letzten Tag des Novembers regnete es, und die durchschnittliche Tages- und Nachttemperatur verharrte mit -0,4 Grad im Frostbereich - mit anderen Worten: also doch typisches Novemberwetter, allerdings nur an einem Tag!

Die Wetterstation wurde Mitte Februar 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule installiert. Die von ihr ermittelten Datenwerden zunächst von Schülerinnen und Schülern der Schule durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2019, ermittelt vom Wetteramt in Essen, ausgewertet. Den endgültigen Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei. Tagesaktuelle Werte unter: https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm