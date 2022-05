Das Herner Festival für jungen Tanz kehrt nach Corona zurück

Die Aula der Realschule Crange steht vom 25. bis 29. Mai im Zeichen des Tanzes: Dann findet „Junge Impulse – Festival für jungen Tanz“ statt.

Die Aula der Realschule Crange steht vom 25. bis 29. Mai wieder im Zeichen des Tanzes: Das Herner Kultur-, Tanz- und Medienkollektiv Ensample lädt nach 2017 und 2018 wieder zum Festival „Junge Impulse – Festival für jungen Tanz“ ein.

„Das Festival soll nach Corona wieder Raum bieten, Kultur und Tanz erlebbar zu machen“, erklärt Rahel Steffen von Ensample, die das Festival organisiert. „‚Junge Impulse‘ richtet sich an alle Generationen und Kulturinteressierten, vor allem aber an Schülerinnen und Schüler und junge Kulturschaffende.“ Teile des Festivals, das durch das Bund-Länder-Programm „Aufholen nach Corona“ gefördert wird, sind Aufführungen junger Ensembles, die ihre neuen Stücke präsentieren. Neben dem Bühnenprogramm gibt es Workshops und ein Tanzlabor.

Bewegungstag am Buschmannshof ist Teil des Festivals

Bei der Eröffnung am 25. Mai präsentiert das New Wave Ensemble die Produktion „Borders“ und das Ensemble der Schule für Bühnentanz „Robin Lynn“ die Produktion „Unterwegs“. Die interaktive Tanzperformance „Vagabund“ wird am Donnerstag, 26. Mai, in zwei Familienvorführungen gezeigt und ist von der Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry inspiriert. Dabei würden die Zuschauerinnen und Zuschauer Teil der Performance, so Kama Frankl-Groß vom städtischen Kulturbüro und Ensample: „Sie sind quasi mit den drei Performerinnen und Performern auf der Suche nach dem kleinen Prinzen und folgen ihm von einem Planeten zum nächsten. Sie sind Mitgestalter und dürfen am Ende entscheiden, wie das Stück endet.“

Auch der Bewegungstag Wanne am Samstag, 28. Mai, zählt zum Festival. Beim Projekt des Circus Schnick-Schnack in Kooperation mit Ensample wird der Buschmannshof zur öffentlichen Tanzbühne, zum Bewegungsraum und Begegnungsort.

Für Herner Schülerinnen und Schüler sind alle Veranstaltungen des Festivals kostenfrei. Für Erwachsene kostet der Eintritt zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets können online unter www.jungeimpulse.de reserviert werden. Dort findet sich auch das gesamte Programm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel